Павел Сорокин: "РЭН-2019 соберет экспертов в нефтегазовой сфере и инноваций"
 
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Мероприятия

Павел Сорокин: "РЭН-2019 соберет экспертов в нефтегазовой сфере и инноваций"

Павел Сорокин: РЭН-2019 соберет экспертов в нефтегазовой сфере и инноваций

9 сентября 2019, 14:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, РЭН-2019
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

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На полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) со 2 по 5 октября с.г. в московском Манеже состоится обсуждение ключевых тем развития нефтегазовой отрасли и инноваций в топливно-энергетическом комплексе.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин примет участие в дискуссиях: «Ключевые факторы конкурентоспособности глобальной нефтегазохимии: смена парадигмы?», «Стимулирование добычи нефти», Открытое заседание Рабочей группы по вопросам нефтеперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности Экспертного совета Минэнерго России, «Перспективы сотрудничества предприятий ТЭК и ОПК для целей импортозамещения и технологического развития» с участием крупнейших российских и международных нефтегазовых компаний, ОПЕК и ФСЭГ, руководителей субъектов Российской Федерации.

Как победитель конкурса управленцев «Лидеры России» Павел Сорокин примет участие в Молодежном дне #ВместеЯрче форума.

В рамках деловой программы форума также выступят директора департаментов Минэнерго России Александр Гладков, Антон Рубцов и Алексей Кулапин, руководитель Аналитического центра ТЭК РЭА Минэнерго России Денис Дерюшкин.

Минэнерго России и Фонд Росконгресс рекомендуют экспертам, поставщикам и производителям оборудования в нефтегазовой сфере и инноваций не позднее 20 сентября 2019 г. зарегистрироваться на сайте http://rusenergyweek.com/ для участия в форуме, а также заранее получить регистрационный бейдж. На сайте форума также можно ознакомиться с деловой программой.

Компания: Министерство энергетики РФ

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