Плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" в сопровождении ледокола и буксиров подошел к городу Певеку

9 сентября 2019 года плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», отправленный 23 августа 2019 года из г. Мурманска в сопровождении ледокола «Диксон» и двух буксиров, с опережением графика подошел к городу Певеку Чукотского автономного округа. Всего с начала буксировки от причала в Мурманске до Певека судном было пройдено 2 640 миль (4 888 км).

В настоящее время ПЭБ находится на якорной стоянке №2 в нескольких сотнях метров от береговой черты. Представители ПЭБа совместно с капитаном порта Певек приступили к разработке плана швартовки плавэнергоблока у мол-причала. На самом ПЭБе продолжаются работы по проверке узлов и механизмов после длинного перехода.

«В процессе перегона плавэнергоблок показал себя хорошо и лишний раз продемонстрировал свои исключительные мореходные качества. В настоящий момент мы вместе с администрацией порта готовим план швартовки. Из-за особенностей порта и нового мол-причала, а также из-за больших размеров энергоблока, задача представляется непростой. Нужно предусмотреть все мелочи. В ближайшие дни план будет подготовлен, и до конца недели ПЭБ встанет на свое постоянное место базирования», - прокомментировал Директор Дирекции Концерна «Росэнергоатом» по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Виталий Трутнев.

После швартовки и подключения к сетям ПЭБ станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), которая станет самой северной атомной станцией не только в России, но и в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС.

После ввода ПАТЭС в эксплуатацию количество АЭС в России увеличится с 10-ти до 11-ти.

В перспективе она должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла - Чаунскую ТЭЦ в г. Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино.

Размещение ПАТЭС в г. Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути, обеспечения круглогодичной ледокольной проводки, которая позволит реализовать крупные инфраструктурные проекты, логистически связанные с портом Певек, где будет базироваться плавучий энергоблок.

Справка:

Плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» – это головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. ПЭБ предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. ПАТЭС разработана с большим запасом прочности для противодействия внешним угрозам. Станция оснащена двумя реакторными установками ледокольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек. В настоящее время Госкорпорация «Росатом» уже работает над вторым поколением ПАТЭС – оптимизированным плавучим энергоблоком (OFPU), который будет меньше и мощнее своего предшественника. Его предполагается оснастить двумя реакторами типа РИТМ-200M общей мощностью 100 МВт.

АО «Концерн Росэнергоатом» – ведущее предприятие Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Концерн является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2-й в мире по объему атомных генерирующих мощностей. В его состав входят все 10 атомных станций России. В общей сложности на АЭС России в эксплуатации находятся 35 энергоблоков суммарной установленной мощностью 29,1 ГВт.