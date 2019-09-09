Росгеология и Русская медная компания подписали Соглашение о сотрудничестве

АО «Росгеология» и АО «Русская медная компания» (РМК) подписали в рамках Восточного экономического форума Соглашение о намерениях сотрудничать в сфере недропользования.

Подписи под документом поставили Генеральный директор – Председатель Правления АО «Росгеология» Сергей Горьков и президент АО «Русская медная компания» Всеволод Левин.

Соглашение предусматривает возможность создания сторонами совместного предприятия для реализации инвестиционных проектов в сфере поиска, оценки и разведки новых высоколиквидных месторождений полезных ископаемых, а также по освоению и дальнейшей эксплуатации разведанных месторождений.

Кроме того, стороны договорились, что в рамках реализации совместных проектов Росгеология и РМК изучат вопросы актуализации, переоценки и доразведки запасов неэксплуатируемых в настоящее время (законсервированных) месторождений для вовлечения их в производство.

Подписанное соглашение стало результатом совместной работы специалистов компаний по итогам прошедших в июне текущего года переговоров руководителей Росгеологии и РМК.

«Мы рады подписанию соглашения с Русской медной компанией – одним из крупнейших производителей меди в России, – отметил Генеральный директор – Председатель Правления Росгеологии Сергей Горьков. – Создание новых перспективных партнерств лежит в русле нашей долгосрочной стратегии, нацеленной на формирование ликвидных категорий запасов и их скорейшее вовлечение в создание национального ВВП».

«С момента основания РМК стремится развивать собственную минерально-сырьевую базу для обеспечения стабильной долгосрочной загрузки перерабатывающих мощностей, - пояснил президент Русской медной компании Всеволод Левин. – В компании действует сырьевая программа отработки месторождений, рассчитанная до 2050 года, как по действующим объектам, так и с учетом перспективных участков и рудопроявлений. Поэтому мы заинтересованы в поиске перспективных месторождений на территории России. Уверены, наше сотрудничество с АО «Росгеология» будет способствовать пополнению сырьевой базы отечественной цветной металлургии».

"Металлоснабжение и сбыт"