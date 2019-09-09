В ОЭС Сибири впервые реализуется цифровой проект дистанционного управления режимом работы солнечной электростанции

Пилотный проект по организации дистанционного управления режимом работы солнечной электростанции (СЭС) из диспетчерского центра Системного оператора реализуется совместно компанией «Хевел» и Филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ). Проведенные испытания дистанционного управления технологическим режимом работы Майминской СЭС подтвердили готовность системы к вводу в опытную эксплуатацию с 3 сентября 2019 года.

Система дистанционного управления режимом работы СЭС из диспетчерского центра Системного оператора позволяет увеличить скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров работы энергосистемы в допустимые пределы, в том числе при предотвращении развития и ликвидации аварий, а также по регулированию напряжения в контрольных пунктах операционной зоны Новосибирского РДУ. За счет этого повышается надежность управления электроэнергетическим режимом энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай. Кроме того, дистанционное управление позволяет отказаться от постоянного дежурства оперативного персонала на объекте генерации при его оперативном обслуживании и перейти к обслуживанию оперативно-выездной бригадой, что дает ощутимый экономический эффект для генерирующей компании.

Этот и другие подобные проекты, в том числе по развитию дистанционного управления оборудованием подстанций, внедрению системы мониторинга запасов устойчивости и ввода централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения реализуются в рамках принятого компанией курса на повышение эффективности оперативно-диспетчерского управления путем цифровизации. Учитывая тенденцию к увеличению количества и величины мощности электростанций ВИЭ в ЕЭС России, можно прогнозировать дальнейший рост значимости дистанционного управления режимами их работы и последующее расширение области применения цифровых технологий в управлении данными объектами.

Специалистами ОДУ Сибири, Новосибирского РДУ и компании «Хевел» непосредственно перед испытаниями проведена большая подготовительная работа, включавшая в себя разработку перечня необходимых дополнительных параметров информационного обмена, в том числе команд дистанционного управления активной и реактивной мощностью Майминской СЭС, подготовку необходимых инструкций для диспетчерского персонала Системного оператора и оперативного персонала СЭС, настройку удовлетворяющих требованиям информационной безопасности каналов связи. Конфигурация автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) на Майминской СЭС и на ОИК Новосибирского РДУ и организация получения необходимой телеметрической информации также стали необходимой частью подготовительного этапа проведения испытаний.

Предварительно утвержденные Новосибирским РДУ и компанией «Хевел» программы и методики, по которым проводились испытания, предусматривали операции по изменению активной и реактивной мощности Майминской СЭС, в том числе путем изменения режимов работы инверторов, и учитывали возможность полного прекращения выдачи мощности электростанции. Система дистанционного управления была протестирована на способность работы при различных нештатных ситуациях, в том числе таких как отказ каналов связи и появление некорректных команд управления.

В настоящее время в Алтайской энергосистеме ведется строительство новых СЭС, таких как Ининская, Усть-Коксинская и Чемальская, ввод в работу которых запланирован до конца 2019 года. Ожидается, что на этих станциях также будут внедрены системы дистанционного управления режимами их работы с использованием полученного опыта применения технических и организационных решений.