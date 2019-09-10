Антон Инюцын: "2-5 октября Российская энергетическая неделя станет одним из центров новостей мировой энергетики"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын со 2-го по 5 октября примет участие в мероприятиях деловой программы Форума: отраслевое совещание «Опережающее развитие инфраструктуры – стратегия развития рынка газомоторного топлива», XXI министерская встреча Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ), вручение премии Пятого Всероссийского конкурс средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК», «Партнерство Россия - ЕС: возможности для экологической трансформации энергетического рынка», «Всероссийское совещание по вопросам популяризации энергосбережения и информационной открытости ТЭК», «Актуальные вопросы продвижения энергоэффективности и ресурсосбережения в странах Евразийского экономического союза».

В Молодежный день РЭН Антон Инюцын совместно с руководством Минобрнауки России и Росмолодежи проведет межведомственное совещание с участием энергетических компаний, вузов и субъектов Российской Федерации по вопросам популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования.

На полях форума пройдут также другие значимые мероприятия: Всероссийское совещание «Национальные проекты: приоритеты государства и возможности развития» под председательством Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и председателя Наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергея Степашина, «Инвестиции в устойчивое развитие энергетической отрасли. Новые ограничения и возможности» с участием ПАО «Сбербанк», «Энергия для человека: создавая настроение города» и «ТЭК будущего: модель взаимодействия региона и бизнеса» с участием Правительства Москвы», «Управление рисками в современной энергетике» с участием ПАО НК «Роснефть», встреча экспертов Инициативы по устойчивому развитию городов Министерской встречи по чистой энергии.

Как отметил Антон Инюцын:

«Оргкомитет форума под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака уделил особое внимание вопросам подготовки деловой программы, которая стала еще более насыщенной. Московский Манеж 2-5 октября станет одним из центров новостей мировой энергетики. На площадке РЭН-2019 можно будет встретить глав государств, министров энергетики государств – участников форума стран экспортеров газа (ФСЭГ) и ОПЕК, руководителей крупнейших энергетических компаний, как российских, так и зарубежных. Что касается обсуждения внутренней повестки развития, то только одно отраслевое совещание, посвященное вопросам развития рынка газомоторного топлива соберет свыше 25 губернаторов под руководством вице-премьера, а Всероссийское совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду соберет всех руководителей электроэнергетических компаний и региональных штабов по повышению надежности энергоснабжения».

Минэнерго России и Фонд Росконгресс рекомендуют не позднее 20 сентября 2019 г. зарегистрироваться на сайте rusenergyweek.com для участия в Форуме, в том числе по бесплатному пакету «специальный».