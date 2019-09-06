Атомэнергомаш и Холдинг "Транспортные компоненты" будут совместно развивать Литейный завод в Республике Карелия
 
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Контракты

Атомэнергомаш и Холдинг "Транспортные компоненты" будут совместно развивать Литейный завод в Республике Карелия

Атомэнергомаш и Холдинг Транспортные компоненты будут совместно развивать Литейный завод в Республике Карелия

10 сентября 2019, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ, ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
Отрасль: Металлургия 

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Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» и  Холдинг «Транспортные компоненты» договорились о совместном управлении одним из ведущих в России изготовителей изделий из высокопрочного чугуна  - ООО «Литейный завод Петрозаводскмаш»  (ЛЗ ПЗМ). В результате подписанного договора Холдинг «Транспортные компоненты» войдет в уставной капитал предприятия с долей 75%, АО «Атомэнергомаш» в лице своей дочерней компании  АО «АЭМ-Технологии», ранее бывшей единственным учредителем, сохранит за собой долю в 25%.

ЛЗ ПЗМ  - единственный в России изготовитель чугунных фасонных отливок массой более 100 тонн, в том числе из высокопрочного чугуна. Завод производит заготовки для энергетического, транспортного машиностроения, валы для бумагоделательных машин, другую продукцию для различных отраслей экономики. В последние годы освоено производство продукции для нужд станкостроения, в том числе на экспорт. Также освоено производство блока-картера дизельного двигателя для предприятий транспортного машиностроения.

«Сегодня литейный завод стабильно работает, производя продукцию для самых разных отраслей экономики. Предприятие обладает мощной производственной базой и уникальными кадрами. Уверен, что  наше партнерство с Холдингом «Транспортные компоненты» позволит ЛЗ ПЗМ привлечь новые заказы и придать дополнительный импульс его развитию.  Это, безусловно, важно как для нашей компании, так и для всего промышленного потенциала Республики Карелия», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Производственные возможности ЛЗ ПЗМ позволяют изготавливать индивидуальные и мелкосерийные отливки массой от 10 кг до 120 т., габаритами до 30х5х6 м. Материал отливок - все марки чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом, легированный чугун с высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью, немагнитный и жаростойкий чугун. На предприятии освоены  технологии конвейерного, фасонного, кессонного и кокильного литья. Проектная мощность завода составляет 60,5 тыс.т. чугунного литья в год. Плавильные мощности представлены современными индукционными печами фирм ASEA и INDUCTOTHERM с возможностью одновременной плавки до 160 т. жидкого металла. Завод обладает собственным модельным производством и лабораторией контроля качества отливок, формовочное отделение оборудовано системой регенерации.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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