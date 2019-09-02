Более 2700 километров ЛЭП отремонтировали энергетики "Россети Северный Кавказ" на Ставрополье
 
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Модернизация

Более 2700 километров ЛЭП отремонтировали энергетики "Россети Северный Кавказ" на Ставрополье

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» активно готовят электросетевое оборудование края к работе в период пиковых нагрузок. Энергетики провели ремонт более 2 700 километров воздушных линий электропередачи. Из них свыше 1 000 километров - линии высокого класса напряжения 110 кВ. 

В ходе работ специалисты заменили более 16 тысяч поврежденных изоляторов, 2 800 километров провода и около 3 тысяч опор воздушных линий электропередачи. От древесно-кустарниковой растительности расчистили почти 80 га охранных зон ЛЭП. Капитальный ремонт энергетики провели на подстанционном оборудовании в Предгорном, Апанасенковском, Труновском, Петровском, Изобильненском, Новоалександровском и других районах края. Специалисты отремонтировали 19 силовых трансформаторов 6-110 кВ, более 600 масляных и вакуумных выключателей, 644 разъединителя. 

«Главная наша задача - качественно подготовить все электросетевое оборудование к работе в осенне-зимний период, когда нагрузка на сети возрастет, - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - С начала года на ремонт оборудования мы направили более 477 млн рублей. До конца года выделим еще 288 млн рублей. График ремонтных работ мы стараемся сформировать с минимальными неудобствами для наших потребителей». 

Весь запланированный комплекс работ энергетики намерены завершить в установленные сроки. Своевременно проведенный ремонт электросетевого оборудования обеспечит надежную и бесперебойную подачу электроэнергии потребителям Ставропольского края.

Компания: Россети Северный Кавказ

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