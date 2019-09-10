Еврокомиссаром по энергетике с 1 ноября станет Кадри Симсон
 
Подписаться на новости
Персоны

Еврокомиссаром по энергетике с 1 ноября станет Кадри Симсон

Еврокомиссаром по энергетике с 1 ноября станет Кадри Симсон

10 сентября 2019, 15:20
Рубрика: Персоны
Метки: ЕВРОКОМИССИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

273 просмотра

Еврокомиссаром по энергетике в новом составе Еврокомиссии (ЕК) с 1 ноября станет Кадри Симсон из Эстонии. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе назначенный председатель ЕК следующего созыва Урсула фон дер Ляйен.

"Кадри Симсон много лет являлась членом эстонского парламента, была министром экономики и инфраструктуры. Она будет отвечать за энергетику", - сказала фон дер Ляйен.

В нынешней ЕК эту должность занимает словак Марош Шефчович, который переходит в ее новый состав, но с 1 ноября будет отвечать за отношения между институтами ЕС.

Фон дер Ляйен озвучила свои предложения по распределению полномочий между будущими еврокомиссарами - кандидатами от 25 стран Евросоюза, за исключением Великобритании, выходящей из состава сообщества. В этом списке нет представителей Германии и Испании, поскольку немка фон дер Ляйен возглавит ЕК, а испанец Жозеп Боррель станет новым главой внешнеполитической службы ЕС после Федерики Могерини. Формально он также будет подчиняться фон дер Ляйен и войдет в состав ЕК. Новая Еврокомиссия должна приступить к работе 1 ноября.

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Владимир Андреевич Джангиров
Советник президента России Сергей Глазьев сменит Татьяну Валовую на посту министра ЕЭК
Бьорн Розенгрен назначен исполнительным директором ABB
Акимов возглавил совет директоров ГТЛК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно