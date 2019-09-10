Еврокомиссаром по энергетике с 1 ноября станет Кадри Симсон

Еврокомиссаром по энергетике в новом составе Еврокомиссии (ЕК) с 1 ноября станет Кадри Симсон из Эстонии. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе назначенный председатель ЕК следующего созыва Урсула фон дер Ляйен.

"Кадри Симсон много лет являлась членом эстонского парламента, была министром экономики и инфраструктуры. Она будет отвечать за энергетику", - сказала фон дер Ляйен.

В нынешней ЕК эту должность занимает словак Марош Шефчович, который переходит в ее новый состав, но с 1 ноября будет отвечать за отношения между институтами ЕС.

Фон дер Ляйен озвучила свои предложения по распределению полномочий между будущими еврокомиссарами - кандидатами от 25 стран Евросоюза, за исключением Великобритании, выходящей из состава сообщества. В этом списке нет представителей Германии и Испании, поскольку немка фон дер Ляйен возглавит ЕК, а испанец Жозеп Боррель станет новым главой внешнеполитической службы ЕС после Федерики Могерини. Формально он также будет подчиняться фон дер Ляйен и войдет в состав ЕК. Новая Еврокомиссия должна приступить к работе 1 ноября.