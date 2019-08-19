Legrand открыл учебный класс по системам электроснабжения для студентов УлГТУ

Группа Legrand объявляет об открытии учебного класса на базе Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ). Официальное мероприятие состоялось 10 сентября 2019 года.

Учебный класс предназначен для проведения практических занятий по системам электроснабжения и оснащен техническими лабораторными стендами, отличающимися безопасностью и долговечностью. Лабораторные стенды, изготовленные на силовом оборудовании Legrand, были разработаны для университета специалистами отдела обучения и департамента сервиса и технических решений головного офиса и сотрудниками ульяновского завода «Контактор» (бренд Группы Legrand). Также сотрудники компании совместно с аспирантами кафедры электроснабжения энергетического факультета УлГТУ разработали методические материалы по эксплуатации данного оборудования.

В новом учебном классе будут проводиться лабораторные работы, в рамках которых студенты изучат время-токовые характеристики автоматических выключателей серии DMX3 с расцепителями МР4, характеристики трансформаторов тока и катушек Роговского, научатся выбирать значения регулировок на блоке МР4 для обеспечения требуемых характеристик защиты, строить время-токовые характеристики, обеспечивающие защиту асинхронных двигателей, ознакомятся с принципами построения селективной защиты в цепях 0,4 кВ, возможностями диспетчеризации на основе блока программируемых реле. Также студенты научатся работать с многофункциональными устройствами для измерения и контроля параметров электрических сетей, и применять устройства компенсации реактивной мощности (УКРМ) для повышения эффективности систем электроснабжения.

В церемонии открытия учебного класса приняли участие и.о. ректора УлГТУ Александр Пинков, декан энергетического факультета УлГТУ Александр Дубов, генеральный директор АО «Контактор», филиала ООО «Легран» «Ульяновский» Людмила Некрасова, индустриальный директор Legrand Россия Евгений Храповицкий.

«Legrand уделяет большое внимание развитию направления по работе с учебными заведениями и всегда открыт к сотрудничеству и поддержке перспективных направлений развития технических ВУЗов, – отмечает Михаил Сапожников, технический директор департамента сервиса и технических решений, Legrand Россия и СНГ. – Для нас важно дать студентам практические знания, которые помогут им в последующей работе. Учебный класс на базе УлГТУ – не первый подобный проект в истории работы Legrand в России, но первый столь масштабный. В этом плане он уникален, и мы возлагаем на него большие надежды».

Legrand сотрудничает с УлГТУ начиная с 2018 года и проводит в рамках утвержденного учебного плана лекции по теме «Защитные функции автоматических выключателей на примере автоматических выключателей серии «Протон». Таким образом, совместно с преподавательским составом учебного заведения, компания вносит свой вклад в подготовку технически грамотных специалистов, используя новый формат обучения.

Планы развития сотрудничества Legrand и УлГТУ включают: ознакомительные экскурсии на ульяновские предприятия Группы для студентов энергетического факультета, предоставление возможностей для прохождения стажировки в конструкторском подразделении или в испытательной лаборатории (ИЦЭО) с последующим трудоустройством будущих специалистов в компанию. В перспективе планируется создание базовой кафедры на АО «Контактор».