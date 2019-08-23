Рацпредложение инженеров Белгородэнерго вошло в реестр "Россети Центр"

Разработанное белгородскими инженерами-энергетиками рационализаторское предложение «Внедрение в систему ГИС функций отображения всех типов светильников. Интеграция ГИС и АСУНО «Гелиос» включено в реестр рацпредложений «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Инженеры «Россети Центр Белгородэнерго» Дмитрий Кошкаров, Дмитрий Соколов и Роман Дубовик вышли с предложением интегрировать систему ГИС с действующей в филиале автоматизированной системой управления наружным освещением. В рамках пилотного проекта они объединили базу данных всех объектов наружного освещения региона с геоинформационной системой, разделив светильники по типам и визуализировав местоположение каждого на карте. В результате появилась возможность проводить анализ работы сетей наружного освещения региона в части наличия неосвещенных зон, мест установки определенных видов светильников, оказывать помощь в планировании работ по замене осветительных приборов и реконструкции сетей наружного освещения.

На данный момент в систему внесены сведения по 202300 светильникам, что составляет 97 % от общего количества, состоящего на балансе Белгородэнерго. Все они дифференцированы по видам, мощности ламп, типу опор и шкафов управления наружным освещением в привязке к местности и эксплуатирующему району электрических сетей.

Рацпредложение белгородских энергетиков позволяет видеть на карте топологию сетей наружного освещения, в том числе линии с неисправными светильниками, а в случае применения системы индивидуального управления приборами освещения - конкретную опору и сам светильник, его тип и мощность лампы. Это значительно сокращает время на обслуживание и, как следствие, уменьшает количество жалоб населения на проблемы в работе наружного освещения.

«Наружное освещение — важная составляющая работы нашей компании. Чтобы повысить эффективность процесса управления сетью, предупредить жалобы на неисправные светильники, мы предложили решение автоматизировать процесс уличного освещения с применением таких систем как SAP R/3, Гелиос и ГИС, — пояснил инженер 1 категории отдела управления данными активов Дмитрий Кошкаров. — Данный инструмент повысит эффективность работы бригад наружного освещения и, как следствие, снизит количество обращений от населения».

Справочно:

В настоящее время на обслуживании Белгородэнерго находится свыше 206 тысяч светильников. 65% управляются посредством автоматизированной системы управления наружным освещением. Текущую эксплуатацию сетей наружного освещения энергетики обеспечивают на основании контрактов, заключенных с муниципальными образованиями области.