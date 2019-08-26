1934-2019 гг.

Ушёл из жизни один из ключевых создателей отечественной энергосистемы Владимир Андреевич Джангиров.

Его имя хорошо известно не только энергетическому сообществу, но и жителям тех регионов, где Владимир Андреевич поднимал энергетику, на базе которой создавались крупнейшие промышленные предприятия, развивались города и посёлки.

Он родился 25 мая 1934 года в г. Грозном, в семье военнослужащего. Мечтал жить в Киеве, но после окончания в 1957 г. Киевского политехнического института по специальности "Электрические станции, сети и системы" уехал на Дальний Восток – регион больших строек, проблем и возможностей. Более 20 лет (1957-1971 гг.) проработал в электроэнергетике Северо-Востока, прошёл путь от дежурного инженера, начальника цеха электростанции до заместителя управляющего Магаданэнерго.

С 1978 по 1987 г. работал начальником Объединённого диспетчерского управления энергосистемами Востока, затем - заместителем начальника Главсеверовостокэнерго Минэнерго СССР.

В. А. Джангиров внёс большой личный вклад в развитие энергетики Забайкалья, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Им разработана научная концепция эффективного развития топливно-энергетического комплекса этого региона страны, выполнены исследования проблем надёжности и экономичности работы энергосистем, разработаны практические рекомендации обеспечения живучести энергосистем.

В период его деятельности на Дальнем Востоке суммарная мощность электростанций в регионе увеличилась более чем в 5 раз и превысила 10 млн кВт.

Введены в строй Вилюйская и Колымская гидроэлектростанции, Билибинская АЭС, первые плавучие электростанции типа "Северное сияние", построены важнейшие тепловые электростанции и межсистемные линии электропередачи, что позволило электрифицировать восточный участок Транссибирской магистрали и подать электроэнергию на объекты БАМа.

Как и большинство энергетиков советской эпохи, В.А. Джангиров огромное внимание уделял образованию, получению новых знаний, которые были необходимы для реализации новых идей и проектов. В 1971 г. он оканчивает факультет организаторов производства Уральского политехнического института, в 1985 г. - Академию Народного Хозяйства при Совете Министров СССР. Он – кандидат экономических наук, автор более 80 научных и инженерных трудов, имеет два изобретения.

Область научных интересов - вопросы оптимизации функционирования и развития больших электроэнергетических систем и объединений.

В конце 80-х его переводят на работу в Москву.

С 1987 по 1991 гг. Джангиров - первый заместитель начальника Главного планово-экономического управления Минэнерго СССР, с 1991 по 1992 г. - заместитель Министра топлива и энергетики Российской Федерации. Он руководил разработкой раздела "Электроэнергетика" Энергетической программы СССР, принимал активное участие как руководитель делегации СССР, затем – Российской Федерации в переговорах по разработке Европейской Энергетической Хартии, подписанной в Гааге в 1991 г.

После распада Советского Союза в 1991 г. вместе с единомышленниками В.А. Джангиров участвует в создании Электроэнергетического Совета СНГ, а в 1992 г. избирается Председателем Исполнительного комитета ЭЭС CНГ. На протяжении своей работы в Исполкоме ЭЭС CНГ и после ухода из Совета он пользовался заслуженным авторитетом у энергетиков государств Содружества и сопредельных стран.

В невероятно сложный период рыночных преобразований и экономической нестабильности, поставивших под угрозу функционирование энергосистем в бывших союзных республиках, Электроэнергетический Совет и его Исполнительный комитет внесли весомый вклад в стабилизацию и развитие электроэнергетической отрасли и экономики государств-участников СНГ.

За огромный вклад в развитие отечественной энергетики В.А. Джангиров удостоен многих наград, в том числе Ордена Октябрьской Революции (1986), Ордена Трудового Красного Знамени (1981), медалей "За доблестный труд" (1970), "Ветеран труда" (1985), знаком "Почётный энергетик СССР" (1985). Имеет почётные звания "Заслуженный работник Минтопэнерго Российской Федерации" (1994), "Заслуженный энергетик Российской Федерации" (1996), "Ветеран энергетики" (1996), "Почетный энергетик" (1998) и др.

Жизнь В.А. Джангирова – пример беззаветного служения Родине и отрасли, с которой он навек связал свою судьбу. Светлая память о нём останется не только в сердцах и книгах. Она запечатлена в электростанциях и линиях электропередачи, в действующих энергосистемах России и союзных государств, в транспортных магистралях и жилых домах, которые никогда бы не были построены, если бы не было энергетики.