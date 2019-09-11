AI-алгоритмы для прогнозирования выработки и потребления энергии внедрили в Шотландии

Медиахолдинг "РусКабель"
11 сентября 2019, 17:20
Рубрика: Наука
Метки: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Отрасль: Электроэнергетика
Технологическая компания Smarter Grid Solutions (SGS) из Глазго (Шотландия) внедрила системы искусственного интеллекта для повышения точности прогнозирования потребления энергии, сообщило издание The National.
"Результаты новых моделей прогнозирования превзошли ожидания компании и были достигнуты в короткие сроки. Полученный уровень точности оказался заметно выше в большинстве сценариев тестирования, что открывает широкие перспективы для развития всей отрасли", отметил исполнительный директор и соучредитель SGS д-р Грэм Аулт.
Алгоритмы, использованные SGS для оптимизации методов моделирования спроса и выработки электроэнергии, основаны на передовых технологиях машинного обучения, таких как XGBoost. Ожидается, что применение новых методик позволит существенно повысить качество прогнозов показателей сети, снизить затраты и улучшить качество предоставляемых услуг.
В рамках проекта Smarter Grid Solutions использовала цифровые инструменты с открытым исходным кодом, позволяющие воспроизвести полученные результаты без необходимости покупать лицензию на использование программного обеспечения.