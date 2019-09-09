День поставщика РусГидро пройдет на площадке Российской энергетической недели

РусГидро приглашает на четвертую ежегодную конференцию «День поставщика», которая состоится 3 октября 2019 г. в Москве. Участники рынка смогут познакомиться с системой закупок Группы РусГидро, а также изменениями законодательства РФ, регламентирующими закупочную деятельность компаний с госучастием.

Учитывая традиционно высокую посещаемость конференции и актуальность рассматриваемых на ней вопросов, в этом году было решено провести ее в формате отдельной секции в рамках Российской энергетической недели, в центральном выставочном зале «Манеж». Секция объединит представителей компаний, задействованных в строительных проектах, эксплуатации гидротехнических сооружений/оборудования и тепловой генерации, сфере информационных технологий и др.

Среди спикеров конференции – руководители РусГидро, представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, Общественной организации «ОПОРА РОССИИ», Единой электронной торговой площадки «Росэлторг» и компаний-поставщиков.

В повестке дня мероприятия - основные показатели закупочной деятельности Группы, требования к участникам процедур, типовые ошибки при подготовке заявок, особенности работы с поставщиками на Дальнем Востоке, принципы инновационного развития РусГидро, практика закупок в области информационных технологий, вопросы поддержки субъектов малого, среднего предпринимательства, отечественного производителя и другие вопросы.

Бесплатная регистрация на День поставщика осуществляется по пакету «Специальный» РЭНа. Для доступа на мероприятие необходимо пройти общую регистрацию на сайте РЭН в разделе «Участникам»/«Условия участия»/«Подать заявку», при регистрации выбрав пакет «Специальный». Проход на Конференцию участников по пакетам «Премиум» и «Стандарт» осуществляется без дополнительной регистрации. Вход на мероприятие всех делегатов - по предъявлении бейджа. Время проведения Конференции будет опубликовано в деловой программе РЭН в ближайшее время: https://rusenergyweek.com/programme/business-programme-2019/

Конференция «День поставщика» проводится РусГидро с 2016 года. За это время ее участниками стали представители более семисот российских и иностранных компаний.

Форум «Российская энергетическая неделя» – ключевое событие в сфере энергетики в России. Организаторами мероприятия являются Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы. В 2018 году в работе РЭН приняли участие 20 министров, 30 глав дипломатического корпуса, а также представители делового сообщества из 700 российских и 200 зарубежных компаний из 66 стран.