ФАС России возбудила дело в отношении американской корпорации и группы российских заводов
 
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Законотворчество (постановления)

ФАС России возбудила дело в отношении американской корпорации и группы российских заводов

ФАС России возбудила дело в отношении американской корпорации и группы российских заводов

11 сентября 2019, 14:40
Рубрика: Законотворчество
Метки: ФАС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Компании подозреваются в заключении антиконкурентных соглашений на рынке одномодового оптического волокна.

ФАС России 10 сентября 2019 года возбудила дело* в отношении компании Corning Inc, ООО «Алтай-Кабель», ООО «ОКС 01», ООО «Сарансккабель-Оптика» и ООО «Инкаб» по признакам нарушения** Закона о защите конкуренции. Компании заключали соглашения об обязанности приобретения оптического волокна производства Corning. Основанием для возбуждения дела стало поступление заявление АО «Оптиковолоконные системы».

В результате анализа материалов и сведений ФАС России установила, что между Corning Inc и как минимум 4 заводами по производству волоконно-оптических кабелей связи заключены соглашения по гарантированному приобретению оптического волокна производства Corning Inc в объеме 85-100% собственной потребности, а также праве Corning Inc о приоритетных поставках.

* Дело № 11/01/11-29/2019
** часть 4 статья 11 Закона о защите конкуренции

Компания: ФАС России

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