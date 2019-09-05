Леонид Неганов назначен заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству

10 сентября 2019 года Леонид Неганов назначен на должность заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству. До прихода в группу «Россети» Леонид Неганов возглавлял Министерство энергетики Московской области.

Леонид Неганов родился в 1972 году. Окончил Московский государственный инженерно-физический институт и Высшую школу экономики. Ранее занимал руководящие должности в РАО «ЕЭС России», региональных энергетических компаниях – Дальневосточная энергетическая управляющая компания и Башкирэнерго, отвечая за вопросы повышения эффективности инвестиционной и финансово-экономической деятельности. В должности заместителя директора Департамента развития электроэнергетики в Минэнерго России Леонид Неганов занимался перспективным развитием энергетики.

«Леонид Неганов, несомненно, усилит нашу команду. Обладает большим практическим и административным опытом работы, лично координировал ввод в эксплуатацию целый ряд крупных энергетических объектов Московской области. Убеждён, что справится с новым масштабом задач и ещё больше повысит эффективность нашего инвестиционного блока», – прокомментировал назначение глава «Россетей» Павел Ливинский.

Леонид Неганов сменил на этом посту Сергея Сергеева, который с июля текущего года занимает должность генерального директора «Россети Кубань».

Леонид Неганов награжден отраслевыми и государственными наградами, является заслуженным работником Единой энергетической системы России.