Обновление базы динамический блоков и OSTEC-AVEVA

Медиахолдинг "РусКабель"
11 сентября 2019, 16:40
Рубрика: Производство
Метки: ОСТЕК
Отрасль: Кабельная промышленность
Произошли обновление динамических блоков для среды проектирования Autocad и программного обеспечения AVEVA.
Базы пополнилась новыми изделиями.
1. Спуск кабельный для лестничного лотка СКНЛО
2. Ответвитель Т-образный вертикальный ОТВ
3. Крышка к ответвителю Т-образному вертикальному КОТВ
4. Ответвитель Т-образный вертикальный боковой ОТВБ
5. Крышка к ответвителю Т-образному вертикальному боковому КОТВБ
6. Крышка-ответвитель вертикальный к лотку КОВ
7. Крышка-ответвитель вертикальный боковой КОВБ
8. Угол внутренний для лестничного лотка НЛО – УВННЛО
9. Крышка к углу внутреннему для лестничного лотка НЛО – КУВННЛО
10. Угол внешний для лестничного лотка НЛО – УВНЛО
11. Крышка к углу внешнему для лестничного лотка НЛО – КУВНЛО
12. Угол шарнирный для лестничного лотка НЛО – СШСНЛО
13. Угол плоский плавный универсальный 135 град. К лотку УЛ, ЛН, ЛП – УПТРп (135 град.)
14. Крышка к углу плоскому плавному универсальному 135 град. К лотку УЛ, ЛН, ЛП – КУПТРп (135 град.)
15. Кронштейн угловой монтажный КУМ (для высоких и средних нагрузок)
16. Зажимная струбцина ЗС
17. Лотки серий ЛН, ЛП, крышки к ним – 3 метра
Перейти к обновленной базе динамических блоков и OSTEC-AVEVA.
Для своевременного получения информации об обновлениях, просим присылать свои контактные данные на почту 911@ostec.ru