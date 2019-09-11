Обновление базы динамический блоков и OSTEC-AVEVA

Произошли обновление динамических блоков для среды проектирования Autocad и программного обеспечения AVEVA.

Базы пополнилась новыми изделиями.

1. Спуск кабельный для лестничного лотка СКНЛО

2. Ответвитель Т-образный вертикальный ОТВ

3. Крышка к ответвителю Т-образному вертикальному КОТВ

4. Ответвитель Т-образный вертикальный боковой ОТВБ

5. Крышка к ответвителю Т-образному вертикальному боковому КОТВБ

6. Крышка-ответвитель вертикальный к лотку КОВ

7. Крышка-ответвитель вертикальный боковой КОВБ

8. Угол внутренний для лестничного лотка НЛО – УВННЛО

9. Крышка к углу внутреннему для лестничного лотка НЛО – КУВННЛО

10. Угол внешний для лестничного лотка НЛО – УВНЛО

11. Крышка к углу внешнему для лестничного лотка НЛО – КУВНЛО

12. Угол шарнирный для лестничного лотка НЛО – СШСНЛО

13. Угол плоский плавный универсальный 135 град. К лотку УЛ, ЛН, ЛП – УПТРп (135 град.)

14. Крышка к углу плоскому плавному универсальному 135 град. К лотку УЛ, ЛН, ЛП – КУПТРп (135 град.)

15. Кронштейн угловой монтажный КУМ (для высоких и средних нагрузок)

16. Зажимная струбцина ЗС

17. Лотки серий ЛН, ЛП, крышки к ним – 3 метра



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