"Росэлектроника" будет поставлять герконы на североамериканский рынок

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех начинает поставки магнитоуправляемых герметизированных контактов (герконов) на североамериканский рынок для приборов учета электроэнергии, газа, воды и тепла. Планируется, что объем первых поставок составит 1,2 млн изделий в год.

Рязанский завод металлокерамических приборов холдинга «Росэлектроника» успешно прошел внешний аудит на соответствие требованиям к поставщикам электронных компонентов транснациональной компании ITRON INC., что подтверждает соответствие продукции завода высоким международным стандартам. ITRON INC. специализируется на разработке и производстве приборов и систем учета электроэнергии, газа, воды, а также на реализации крупных инфраструктурных проектов.

Герконы широко применяются в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности.

По словам специалистов «Росэлектроники», в 2018 году основным рынком сбыта оставался Китай – в результате строительного бума вырос спрос на бытовую технику, оснащенную герконовыми датчиками. На сегодняшний день оборудование холдинга поставляется более чем в 50 стран, в том числе азиатские, европейские, ближневосточные и из СНГ. Сотрудничество с компанией ITRON INC. открывает новые возможности для укрепления позиций предприятия на мировом рынке.

Рязанский завод металлокерамических приборов является единственным производителем герконов в России и входит в тройку крупнейших производителей герконов с долей мирового рынка около 14%.