"Россети Юг" консолидирует электросетевое хозяйство города Астрахани

С целью повышения надежности и качества электроснабжения потребителей компания «Россети Юг» и администрация города Астрахани подписали концессионное соглашение о передаче части муниципального электросетевого имущества в управление электросетевой компании, которая в свою очередь реконструирует консолидированные сети. Соглашение действует 4 года.

Концессионное соглашение в зоне ответственности астраханского филиала «Россети Юг» подписано впервые. Тем самым стороны предотвратили возникновение в регионе территориальной сетевой организации и обеспечили непрерывность эксплуатации энергосетевого оборудования силами одной и той же компании. Необходимость заключения соглашения продиктована высоким износом городского электросетевого хозяйства – порядка 45 %, а крупнейшая энергокомпания региона обладает достаточным опытом, высококвалифицированным персоналом, технологиями, оборудованием, доказавшими свою эффективность алгоритмами работы для того, чтобы улучшить ситуацию. Это взаимовыгодное соглашение между энергетиками и муниципальной властью, цель которого – повышение надежности и качества электроснабжения астраханцев. В соглашение вошли энергообъекты, объединенные в 16 электросетевых комплексов, расположенных во всех 4-х районах города Астрахани: около 172 км линий электропередачи, 106 трансформаторных подстанции, суммарной мощностью более 39,7 МВА. Значительная доля объектов находится в Заболдинской части Ленинского района города – микрорайон Бабаевского.

Реконструкция принимаемого электросетевого комплекса позволит обеспечить стабильное электроснабжение астраханцев, возможность присоединения новых потребителей, и, как следствие, обеспечит дальнейшее социальное и экономическое развитие региона.

«Реализация данного соглашения позволит максимально эффективно организовать эксплуатацию регионального электросетевого комплекса, - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев, - это приведет к оптимизации расходов, обеспечит возможность модернизации сетей и даст новый импульс к развитию не только энергетического комплекса, но и региона в целом».

Напомним, вопрос о консолидации электросетевых активов поднимался в июне текущего года в ходе встречи Министра энергетики РФ Алекандра Новака с врио губернатора (на тот момент) Астраханской области Игорем Бабушкиным с участием генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского. Глава региона поддержал предложение о создании на базе группы компаний «Россети» единого оператора.