Делегация "Россетей" участвует во Всемирном энергетическом конгрессе

74-е Общее собрание членов НП "Ассоциация "Электрокабель"
12 сентября 2019, 17:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Делегация группы компаний «Россети» во главе с генеральным директором Павлом Ливинским участвует в XXIV Всемирном энергетическом конгрессе, который в этом году проходит в Абу-Даби.
В заключительный день форума, который считается ведущей площадкой для развития международного энергодиалога, Павел Ливинский принял участие в сессии, посвящённой глобальным приоритетам развития электросетевого комплекса - «Инновации в сетях: моделирование энергосети будущего».
В числе ключевых вызовов участники сессии назвали развитие распределённой генерации, возобновляемых источников энергии, создание накопителей большой мощности, а также растущие требования клиентов, которые из потребителей превращаются в просьюмеров, то есть фактически наряду с производителями становятся поставщиками электроэнергии.
Павел Ливинский рассказал о планах компании по внедрению дополнительных сервисов, которые позволяют развивать цифровые технологии.
«Мы стремимся быть мультиплатформенной компанией, которая, сохраняя основную компетенцию в части надежного и качественного электроснабжения, сможет предложить своим существующим и будущим клиентам такие дополнительные сервисы, как управление энергопотреблением, создание технологических условий для распространения просьюмеров, анализ профилей потребления, развитие услуг хранения электроэнергии и сетевого резерва, провайдинг мультимедийных услуг и многие другие», - сказал Павел Ливинский.
При этом, по словам главы «Россетей», в развитии инновационных технологий в электроэнергетике большую роль играет кооперация, в том числе, международная.
«Срок жизни новых продуктов на рынке становится все короче, а потому решающую роль начинает играть скорость вывода этих новых продуктов на рынок. Потому времена, когда научно-исследовательские центры существовали внутри компаний, остаются в прошлом. Сегодня крайне важно обьединение усилий. И такой площадкой является в том числе Всемирный энергетический совет, который позволяет компаниям обмениваться компетенциями и положительным опытом. Следует усиливать роль организации как платформы для создания международной технологической экосистемы», - отметил Павел Ливинский.