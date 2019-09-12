Делегация "Россетей" участвует во Всемирном энергетическом конгрессе

Делегация группы компаний «Россети» во главе с генеральным директором Павлом Ливинским участвует в XXIV Всемирном энергетическом конгрессе, который в этом году проходит в Абу-Даби.



В заключительный день форума, который считается ведущей площадкой для развития международного энергодиалога, Павел Ливинский принял участие в сессии, посвящённой глобальным приоритетам развития электросетевого комплекса - «Инновации в сетях: моделирование энергосети будущего».



В числе ключевых вызовов участники сессии назвали развитие распределённой генерации, возобновляемых источников энергии, создание накопителей большой мощности, а также растущие требования клиентов, которые из потребителей превращаются в просьюмеров, то есть фактически наряду с производителями становятся поставщиками электроэнергии.



Павел Ливинский рассказал о планах компании по внедрению дополнительных сервисов, которые позволяют развивать цифровые технологии.

«Мы стремимся быть мультиплатформенной компанией, которая, сохраняя основную компетенцию в части надежного и качественного электроснабжения, сможет предложить своим существующим и будущим клиентам такие дополнительные сервисы, как управление энергопотреблением, создание технологических условий для распространения просьюмеров, анализ профилей потребления, развитие услуг хранения электроэнергии и сетевого резерва, провайдинг мультимедийных услуг и многие другие», - сказал Павел Ливинский.

При этом, по словам главы «Россетей», в развитии инновационных технологий в электроэнергетике большую роль играет кооперация, в том числе, международная.