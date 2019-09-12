Делегация "Россетей" участвует во Всемирном энергетическом конгрессе
 
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Мероприятия

Делегация "Россетей" участвует во Всемирном энергетическом конгрессе

Делегация Россетей участвует во Всемирном энергетическом конгрессе

12 сентября 2019, 17:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Делегация группы компаний «Россети» во главе с генеральным директором Павлом Ливинским участвует в XXIV Всемирном энергетическом конгрессе, который в этом году проходит в Абу-Даби.

В заключительный день форума, который считается ведущей площадкой для развития международного энергодиалога, Павел Ливинский принял участие в сессии, посвящённой  глобальным приоритетам развития  электросетевого комплекса - «Инновации в сетях: моделирование энергосети будущего».

В числе ключевых вызовов участники сессии назвали развитие распределённой генерации, возобновляемых источников энергии, создание накопителей большой мощности, а также растущие требования клиентов, которые из потребителей превращаются в просьюмеров, то есть фактически наряду с производителями становятся поставщиками электроэнергии. 

Павел Ливинский рассказал о планах компании по внедрению дополнительных сервисов, которые позволяют развивать цифровые технологии. 

«Мы стремимся быть мультиплатформенной компанией, которая, сохраняя основную компетенцию в части надежного и качественного электроснабжения, сможет предложить своим существующим и будущим клиентам такие дополнительные сервисы, как управление энергопотреблением, создание технологических условий для распространения просьюмеров, анализ профилей потребления, развитие услуг хранения электроэнергии и сетевого резерва, провайдинг мультимедийных услуг и многие другие», - сказал Павел Ливинский

При этом, по словам главы «Россетей», в развитии инновационных технологий в электроэнергетике большую роль играет кооперация, в том числе, международная. 

«Срок жизни новых продуктов на рынке становится все короче, а потому решающую роль начинает играть скорость вывода этих новых продуктов на рынок. Потому времена, когда научно-исследовательские центры существовали внутри компаний, остаются в прошлом. Сегодня крайне важно обьединение усилий. И такой площадкой является в том числе Всемирный энергетический совет, который позволяет компаниям обмениваться компетенциями и положительным опытом. Следует усиливать роль организации как платформы для создания международной технологической экосистемы», - отметил Павел Ливинский.

Компания: ПАО "Россети"

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