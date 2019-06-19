Энергетики "Чувашэнерго" завершили капитальный ремонт ПС 110/6 кВ Северная

В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Чувашэнерго» завершен капитальный ремонт подстанции 110/6 кВ «Северная». Данный энергообъект, введенный в эксплуатацию в 1994 году, обеспечивает электроэнергией 5 населенных пунктов Шумерлинского района Чувашской Республики.

В ходе работ на ПС 110/6 кВ «Северная» был выполнен текущий ремонт силового трансформатора 110 кВ, капитальный ремонт 4 масляных выключателей 110 кВ и 28 - 10 кВ, капитальный ремонт 23 разъединителей 110 кВ, заменены 6 опорно-стержневых изоляторов. Ремонтная кампания в филиале «Чувашэнерго» ведется в соответствии с графиком.

Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, предотвращению отказов оборудования, обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей в предстоящий осенне-зимний период.