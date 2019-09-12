ГЗК выделила землю под строительство станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии метро
 
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Инвестиции (проекты)

ГЗК выделила землю под строительство станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии метро

ГЗК выделила землю под строительство станции Аминьевское шоссе Большой кольцевой линии метро

12 сентября 2019, 16:50
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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Выделена земля для строительства станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП «Московский метрополитен» двух земельных участков площадью 1,1 га для строительства юго-западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена (Большая кольцевая линия метро - прим. Агентства «Москва») от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская» (станционный комплекс «Аминьевское шоссе»). Земельный участок расположен по адресу: Москва, Очаковское шоссе, д. 3, 3а», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство оформит земельно-правовые отношения, что позволит Московскому метрополитену осуществить строительство станции «Аминьевское шоссе», а также провести инженерные коммуникации, включая водопровод, канализацию, уличное освещение, электросети и сети связи, в рамках масштабного инвестпроекта.

«Сооружение станции «Аминьевское шоссе» Третьего пересадочного контура метрополитена улучшит транспортное обслуживание горожан, а также сократит время поездки пассажиров по городу», - приводятся в материале слова руководителя департамента Максима Гамана.

Агентство Москва

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