ГЗК выделила землю под строительство станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии метро

Выделена земля для строительства станции «Аминьевское шоссе» Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ГУП «Московский метрополитен» двух земельных участков площадью 1,1 га для строительства юго-западного участка Третьего пересадочного контура метрополитена (Большая кольцевая линия метро - прим. Агентства «Москва») от станции «Проспект Вернадского» до станции «Можайская» (станционный комплекс «Аминьевское шоссе»). Земельный участок расположен по адресу: Москва, Очаковское шоссе, д. 3, 3а», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство оформит земельно-правовые отношения, что позволит Московскому метрополитену осуществить строительство станции «Аминьевское шоссе», а также провести инженерные коммуникации, включая водопровод, канализацию, уличное освещение, электросети и сети связи, в рамках масштабного инвестпроекта.

«Сооружение станции «Аминьевское шоссе» Третьего пересадочного контура метрополитена улучшит транспортное обслуживание горожан, а также сократит время поездки пассажиров по городу», - приводятся в материале слова руководителя департамента Максима Гамана.

Агентство Москва