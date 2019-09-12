"Россети Центр и Приволжье Кировэнерго" обеспечил мощностями новые фермы по производству мясной и молочной продукции

«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечил технологическое присоединение к электрическим сетям ферм в Куменском, Сунском и Подосиновском районах Кировской области.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красное Знамя» обратился в Кировэнерго с заявкой на подключение козоводческой фермы, расположенной в пгт Кумены. Для технологического присоединения этого объекта сетевая организация в установленный договором срок построила ВЛ-10 кВ протяженностью 0,37 км, ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км и установила ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА. Максимальная мощность, выданная ферме, составила 150 кВт.

Новые мощности получила также молочно-товарная ферма в д. Кокуй Сунского района. Для технологического присоединения к сетям этого объекта сетевая организация в установленный договором срок осуществила строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,045 км и замену автоматического выключателя в КТП 10/0,4 кВ. Максимальная выданная мощность составила 69 кВт.

Кроме того, заявку на увеличение мощности подало фермерское хозяйство В.В. Капустина в деревне Борок Подосиновского района. Эта животноводческая ферма расширила производство, открыв сыроварню. Максимальная мощность, выданная объекту, составила 120 кВт.

Выполняя обязательства по технологическому присоединению производств мясной и молочной продукции, «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» тем самым способствует повышению конкурентоспособности местных производств и вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона.

Напомним, что технологическое присоединение – одно из приоритетных направлений деятельности электросетевой компании. Специалисты «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8-800-50-50-115. Получить необходимую информацию также можно в Центре обслуживания потребителей в г. Кирове (ул. Спасская, 51) и в пунктах обслуживая потребителей, расположенных в городе Слободском (ул. Трактовая, 103) и Нововятском районе города Кирова (ул. Парковая, 16). Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте компании «Россети Центр и Приволжье» https://mrsk-cp.ru/. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети» портал-тп.рф.