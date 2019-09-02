Сердобские энергетики завершили капитальный ремонт подстанций Вишневое и Малая Сердоба

Энергетики Сердобского производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» завершили плановые ремонтные работы на оборудовании ПС 110/10 кВ Вишневое и ПС 110 кВ Малая Сердоба.

В частности, проведен текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов, разъединителей, короткозамыкателей и отделителей 110кВ, секций шин, систем шин 110 и 35кВ, выключателей 10 и 35кВ, высокочастотных заградителей, конденсаторов связи. Также энергетики выполнили текущий ремонт шести комплектных распределительных устройств, вентильных разрядников, ограничителей перенапряжения и др.

ПС 110/10 кВ Вишневое и ПС 110 кВ Малая Сердоба обеспечивают электроэнергией 14 сел и одну деревню. В данных населенных пунктах проживают более шести тысяч человек, работают два крупных сельскохозяйственных предприятия – «Колхоз им. Кирова», «Заря», около 20 крестьянско-фермерских хозяйств, несколько предприятий индивидуальных предпринимателей.

Своевременное и качественное выполнение ремонтов способствует поддержанию надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, обеспечению бесперебойного электроснабжения всех потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2019-2020 гг.