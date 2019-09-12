Сергей Морозов: "Ветроэнергетика становится новой индустриальной специализацией Ульяновской области"

Об этом глава региона заявил во время выступления на крупнейшей международной отраслевой выставке по ветроэнергетике Husum Wind 2019. Делегация Ульяновской области впервые приняла участие в мероприятии.

В рамках деловой программы состоялась сессия «Россия — новый рынок для ветроэнергетики: первые успехи и дальнейшее развитие», организаторами которой выступили Внешне-германская торговая палата, Агентство технологического развития Ульяновской области и Российская ассоциация ветроиндустрии.

Глава региона рассказал о том, как ветроэнергетика и возобновляемая энергетика становится важной частью экономики Ульяновской области.

«Мы видим, как ветроэнергетика становится новой индустриальной специализацией нашего региона. Эта новая отрасль даёт мультипликативный эффект для экономики – стимулирует развитие промышленных предприятий. Тем самым увеличивает приток инвестиций, развитие высокотехнологичных производств, создание рабочих мест. Ветроэнергетика – самый быстрорастущий сектор энергетики в мире, для нас это возможность включиться в технологические цепочки мировых компаний на глобальных рынках, показывающих стабильный рост. Мы продолжим создавать условия для перехода к более глубоким уровням трансфера технологий, наращивать не только производственные, но и инженерные, научные компетенции в ветроэнергетике», — сказал Сергей Морозов.

Сейчас команда Ульяновской области активно работает над проектами локализации производства компонентов ветротурбин – первым и самым значимым проектом стало производство лопастей «Вестас», строит полноценный кластер ветроэнергетики, с развитой индустриальной частью, проектами в образовании и науке.

«Производство лопастей для ветрогенераторов компании «Вестас» – это первая в России и уникальная для всей страны технология производства компонентов ветроэнергетических установок на основе композитных материалов. Наш регион получил возможность освоить новые для России компетенции в сфере композитного производства, а его жители – получить высокооплачиваемую интересную работу», — отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.

Участие в выставке принял и председатель Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов, он представил обзор рынка ветроэнергетики в России.

О программе локализации в России производства ветровых турбин рассказал Кимал Юсупов – генеральный директор российского подразделения компании «Вестас» — крупнейшего игрока мирового рынка ветротурбин. Компания «Вестас» первая реализовала свою программу локализации, начав производство композитных лопастей в Ульяновской области и башен – в Таганроге, а также организовав сборку гондол ветрогенераторов в Нижнем Новгороде. В целом участники сессии подчеркнули, что российская ветроэнергетика состоялась уже в рамках текущей программы поддержки до 2024 года. Сейчас активное обсуждение в Правительстве второго этапа поддержки ВИЭ продлевает перспективу развития возобновляемой энергетики в России до 2035 года.

В рамках рабочего визита делегации Ульяновской области состоялся ряд встреч и переговоров с зарубежными компаниями и бизнес-ассоциациями из сферы ветроэнергетики, в том числе с Датской ассоциацией экспортеров ветроэнергетики DWEA, меморандум о сотрудничестве с которой был подписан в сентябре прошлого года. Также Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обсудил возможности взаимодействия с немецким энергетическим агентством DENA. Было принято решение о партнёрстве для научно-образовательного центра. Соглашение о сотрудничестве будет подписано в ноябре в Берлине на ежегодной конференции DENA.

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