Систему ГЛОНАСС станут совершенствовать в нижегородском научном центре

Систему ГЛОНАСС станут совершенствовать в научном центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании нижегородского совета по земельным и имущественным отношениям, который предоставил земельный участок для строительства такого центра.

Центр построит ЗАО "Время-Ч" на ул. Ошарской рядом с домом 67Б. Этот участок площадью 811,2 кв.м. предоставлен компании в аренду до 10 лет. Как пояснил представитель компании, в центре будет вестись научная деятельность по усовершенствованию системы ГЛОНАСС.

Предполагаемый объем инвестиций в строительство центра составляет 25 млн рублей. Земельный совет посчитал возможным передать участок в аренду до 10 лет без проведения торгов. Однако заявителю необходимо согласовать проект с инициатором проекта планировки территории.

niann.ru