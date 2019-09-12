Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака состоялось 16-е заседание Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК.

Участники заседания подтвердили свою готовность продолжать следовать «Декларации о сотрудничестве» в интересах обеспечения стабильности нефтяного рынка и его устойчивости. Они также отметили, что несмотря на непростую ситуацию, партнерство в рамках соглашения остается гарантом стабильности и предсказуемости мирового нефтяного рынка, способствуя росту уверенности среди производителей, потребителей и в рамках мировой экономики в целом.

Министерский комитет отметил, что уровень соблюдения участниками добровольных обязательств по корректировке объемов добычи остается на высоком уровне и составил в августе 136%. В то же время Комитет вновь обратил внимание его участников на основополагающие принципы, которые лежат в основе «Декларации о сотрудничестве»: равенство, справедливость и прозрачность. Комитет обратился ко всем участвующим странам с призывом активизировать усилия по обеспечению полного и своевременного исполнения своих добровольных обязательств по корректировке объемов добычи нефти.

Все страны, представленные на заседании и, в особенности, те из них, которые еще не в полной мере выполнили свои обязательства, однозначно подтвердили свою неколебимую приверженность цели как минимум достичь соблюдения договоренности на уровне 100% в оставшиеся месяцы года. Те же страны, которые перевыполнили свои обязательства, также заявили, что продолжат следовать своим добровольным обязательствам. Таким образом, общий уровень соблюдения договоренности может достичь рекордных показателей.

Комитет отметил снижение в последнее время коммерческих запасов нефти стран ОЭСР, в особенности, в США, хотя эти показатели все еще находятся выше среднего уровня за последние пять лет.

Кроме того, Комитет рассмотрел факторы неопределенности, которые будут актуальны для мировой экономики в 2019 и 2020 годах, включая конфликты в сфере торговли, кредитно-денежную политику и другие макроэкономические факторы.

Комитет призвал участников сохранять бдительность и тщательно отслеживать ситуацию на нефтяном рынке в преддверии намеченного на начало декабря Министерского заседания.

В свете указанных факторов макроэкономической неопределенности Комитет пришел к выводу о насущной необходимости активизировать сотрудничество и диалог. В этой связи подчеркивается приверженность исторической «Хартии сотрудничества», которая была подписана 2 июля 2019 года в ходе Шестого заседания министров стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК. Эта уникальная инициатива призвана содействовать диалогу между участвующими в ней странами с целью обеспечения стабильности нефтяного рынка, содействия сотрудничеству в области технологий, а также в других областях, в интересах производителей, потребителей, инвесторов и мировой экономики в целом.

По итогам заседания Министр энергетики Российской Федерации и сопредседатель Совместного Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не ОПЕК Александр Новак отметил конструктивность и высокую важность проведенной встречи.

«Мы еще раз договорились о приверженности исполнения соглашения всеми участниками, все должны выйти на стопроцентное исполнение обязательств», - отметил он.

При этом Россия полностью привержена своим обязательств и намерена исполнять их в полном объеме, подчеркнул Александр Новак, добавив, что у участников соглашения остаются все необходимые инструменты для реагирования на изменение глобального рынка.

В заключение глава Минэнерго России также выразил слова благодарности за годы совместной плодотворной работы в адрес предыдущего сопредседателя СММК, бывшего министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалеха.

«Благодарю его за вклад и ту роль, которую он сыграл в достижении договоренностей и реализации балансировки рынка», - отметил Александр Новак.

Следующее заседание Совместного министерского мониторингового комитета состоится 4 декабря 2019 года в секретариате ОПЕК в Вене, (Австрия).