Ставропольские энергетики помогают ингушским коллегам на ключевом энергообъекте "Россети Северный Кавказ"
 
Подписаться на новости
Модернизация

Ставропольские энергетики помогают ингушским коллегам на ключевом энергообъекте "Россети Северный Кавказ"

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

МРСК Северного Кавказа, Россети Северный Кавказ

Профессиональное содействие специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» оказали своим коллегам из «Ингушэнерго». Ставропольские энергетики приступили к установке системы плавки гололеда на энергетическом объекте нового поколения – подстанции 110 кВ «Плиево Новая».

Этот важнейший проект на территории Ингушетии позволит значительно повысить надежность и качество электроснабжения жителей сразу двух республик Северного Кавказа - Чечни и Ингушетии.

В настоящий момент энергетики филиала «Ставропольэнерго» установили полки в кабельных каналах для дальнейшей прокладки линий напряжением 10 киловольт и запитки выпрямительной установки плавки гололеда.

Следующий этап работ - монтаж ошиновки, выпрямительной установки и трех токоограничивающих реакторов. В дальнейшем установленная система позволит производить плавку гололеда воздушных линий 110 кВ от ПС «Плиево Новая».

«Мы не раз помогали нашим коллегам из других регионов и готовы в любой момент оказывать необходимое содействие», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - Взаимовыручка - один из приоритетных принципов в работе энергетиков. Профессиональная взаимовыручка дает возможность оперативнее решать главные задачи по повышению надежности электроснабжения потребителей».

Компания: Россети Северный Кавказ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Более 16 километров ЛЭП
Энергетики
2,4 тысячи новых абонентов подключены к сетям в краснодарском энергорайоне
Энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно