Ставропольские энергетики помогают ингушским коллегам на ключевом энергообъекте "Россети Северный Кавказ"

Профессиональное содействие специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» оказали своим коллегам из «Ингушэнерго». Ставропольские энергетики приступили к установке системы плавки гололеда на энергетическом объекте нового поколения – подстанции 110 кВ «Плиево Новая».



Этот важнейший проект на территории Ингушетии позволит значительно повысить надежность и качество электроснабжения жителей сразу двух республик Северного Кавказа - Чечни и Ингушетии.



В настоящий момент энергетики филиала «Ставропольэнерго» установили полки в кабельных каналах для дальнейшей прокладки линий напряжением 10 киловольт и запитки выпрямительной установки плавки гололеда.



Следующий этап работ - монтаж ошиновки, выпрямительной установки и трех токоограничивающих реакторов. В дальнейшем установленная система позволит производить плавку гололеда воздушных линий 110 кВ от ПС «Плиево Новая».

«Мы не раз помогали нашим коллегам из других регионов и готовы в любой момент оказывать необходимое содействие», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. - Взаимовыручка - один из приоритетных принципов в работе энергетиков. Профессиональная взаимовыручка дает возможность оперативнее решать главные задачи по повышению надежности электроснабжения потребителей».