Анастасия Бондаренко: "В мероприятиях РЭН-2019 примут участие представители федеральных и региональных органов законодательной власти, юридические и кадровые службы компаний ТЭК"

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко в качестве спикера, модератора и эксперта примет участие в мероприятиях международного форума «Российская энергетическая неделя», ориентированных на обсуждение ключевых трендов нормативно-правового обеспечения развития топливно-энергетического комплекса, а также глобальных вызовов в сфере управления кадровым потенциалом отрасли.

2 октября в рамках панельной дискуссии «Законотворчество в сфере ТЭК: основные тренды, взаимодействие федерального и регионального уровней власти» планируется уделить внимание проблемам взаимодействия между ветвями и уровнями государственной власти в процессе законотворческой деятельности. С участием представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, компаний ТЭК предполагается обсудить возможности расширения форм взаимодействия федеральных структур с органами законодательной власти субъектов Российской Федерации, укрепления их роли в регионах и вовлечения в повестку федерального уровня.

В качестве спикеров выступят: представители органов законодательной власти федерального и регионального уровней России, ЕАЭС, компаний ТЭК Модератор: Анастасия Бондаренко.

4 октября в партнерстве с ГК «Росатом» будет проведена панельная сессия «Глобальные вызовы в энергетике: фокус на таланты», в повестку которой включены вопросы нарастания рисков «квалификационной ямы» в макрорегионах, приоритетности принципов человекоцентричности и «массовой уникальности» в управлении развитием человеческого потенциала с целью преодоления таких рисков; подготовки, привлечения и удержания высокоэффективных специалистов в отраслях ТЭК, поиска эффективных инструментов раскрытия потенциала, развития мотивации специалистов, обеспечения их личностного роста. В качестве спикеров выступят: А. Бондаренко, Т. Терентьева – директор по персоналу ГК «Росатом», А. Степаненко – партнер BCG, топ-менеджеры крупнейших компаний нефтегазового и электросетевого комплексов, ректоры ведущих отраслевых университетов, представители объединений работодателей. Модератор: Ольга Голышенкова.

4 октября состоится панельная дискуссия, посвященная институту энергетического права «Эволюция энергетического права: становление, развитие, ... гильотина?!», в рамках которой планируется обсудить перспективы трансформации нормотворчества в ТЭК в связи с грядущими концептуальными изменениями российского законодательства – реформой контрольно-надзорной деятельности, реализации механизма «регуляторной гильотины», новой структуры отраслевого нормативно-правового регулирования.

В качестве спикеров выступят представители органов государственной власти федерального уровня, университетов, компаний ТЭК. Модератор: Анастасия Бондаренко.

4 октября состоится итоговая презентация результатов работы участников третьего модуля инженерно-образовательной инициативы «Школа технологического лидерства», посвящённого теме «Управление людьми и командами в технологическом бизнесе». Лидеры цифровых проектов - сотрудники крупнейших компаний ТЭК представят новые технологические проекты для внедрения на предприятиях, а также своё видение командных компетенций, имеющих критическое значение для осуществления цифровой трансформации. В рамках мероприятия в качестве эксперта также примет участие Анастасия Бондаренко.

Кроме этого, 5 октября участие статс-секретаря – заместителя Министра энергетики Российской Федерации А. Бондаренко ожидается также в рамках нескольких мероприятий «Молодежного дня» РЭН, в том числе с участием организации «Российские Студенческие Отряды», на подведении итогов конкурсов «Будущий юрист в сфере энергетики» и «Молодой юрист в сфере энергетики» и иных.

Минэнерго России приглашает принять участие в мероприятиях представителей органов государственной власти федерального и регионального уровней Российской Федерации, руководителей правовых блоков, ведущих юристов, руководителей подразделений по управлению персоналом компаний ТЭК, представителей академического, экспертного сообществ, студентов и молодых специалистов и рекомендует не позднее 20 сентября 2019 г. зарегистрироваться для участия в мероприятиях форума.