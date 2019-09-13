Электромобили получат батареи с ресурсом 1,6 миллиона километров

Профессор физики из Галифакса и эксперт Tesla в области аккумуляторов Джефф Дан заявил о скором появлении батарей с расширенным жизненным циклом. По словам учёного, в ближайшее время должны появиться аккумуляторы, которые смогут выдерживать до 6 тысяч циклов зарядки-разрядки. Существующие батареи поддерживают около 1,6 тысяч подобных циклов, сообщает Forbes.

Ресурс новых аккумуляторов вырастет до 1 миллиона миль или 1,6 миллиона километров, что позволит производителям электромобилей использовать один и тот же комплект батарей в нескольких машинах. Это даст возможность сэкономить на производстве аккумуляторов и их переработке.

Среди других преимуществ инновационных батарей заявлено сохранение эффективности при цикле разрядки 0−100%, тогда как современные аккумуляторы лучше всего справляются с циклом разряда 20−80%, отмечает Дана.

Ожидается, что батареи с ресурсом 1,6 миллиона километров появятся не только в электромобилях Tesla (машины, по заявлению основателя компании Илона Маска, изначально рассчитаны на такой жизненный срок), но и в сервисах каршеринга и беспилотных такси, где автомобили ежедневно проезжают большую дистанцию. Сроки появления инновационных аккумуляторов не названы.

popmech.ru