НИК D1 РНК СИГРЭ выступил организатором юбилейной научно-практической конференции по диагностике электротехнического оборудования

10-11 сентября 2019 года в Москве состоялась международная научно-практическая конференция «Производство, эксплуатация, диагностирование и ремонт высоковольтных вводов и измерительных трансформаторов. Требования к трансформаторному маслу для высоковольтного электрооборудования» и юбилейное XХV пленарное заседание Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг».

Конференция организована Общественным советом специалистов по диагностике силового электрооборудования при Инженерно-техническом центре «УралЭнергоИнжиниринг» совместно с заводом «Изолятор», Общественным советом специалистов по диагностике электрических установок Сибири и Дальнего Востока и при поддержке Национального исследовательского комитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ (НИК D1 РНК СИГРЭ) «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики».

Принимающей стороной в этом году стал завод «Изолятор», который не только обеспечил участникам дискуссионную площадку, но и провел экскурсию по производству, ознакомив гостей со всем циклом производственного процесса: от изготовления деталей высоковольтных вводов до работы испытательного центра, оснащенного современными приборами и диагностическими стендами, позволяющими проводить испытания выпускаемой продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов.

В конференции приняли участие 112 человек (6 докторов наук и 11 кандидатов технических наук) в том числе, представители Швеции, республики Узбекистан, Китайской народной республики.

С приветственными словами к участникам конференции обратились председатель Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» Алексей Ерланович Утепов и генеральный директор ООО «Завод «Изолятор», руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ, член Общественного совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» Александр Зиновьевич Славинский.

На площадке конференции обсуждались вопросы производства, эксплуатации, диагностирования и ремонта измерительных трансформаторов, высоковольтных вводов, силовых трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи, генераторов и трансформаторного масла.

В ходе дискуссии предлагались направления совершенствования нормативно-правовой документации в условиях цифровизации электроэнергетики.

Большая заинтересованность энергокомпаний в обсуждении проблем эксплуатации и диагностирования высоковольтных вводов и трансформаторов подтверждается уровнем участников конференции: 1-й заместитель председателя Региональных электрических сетей Минэнерго республики Узбекистан Райимов Рузикул Облокулович, советник генерального директора ПАО «Россети» Мишук Евгений Семенович, заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» Терсков Александр Владимирович, директор по научно-техническому сопровождению АО «Техническая инспекция ЕЭС» Дарьян Леонид Альбертович.

В работе конференции участвовали российские изготовители электротехнической продукции, диагностической аппаратуры и трансформаторного масла: завод «Изолятор», ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», АО «Группа СВЭЛ», ООО "ИНКАБ", ООО «Эльмаш (УЭТМ)», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО "РН-Смазочные материалы" Роснефть, ООО «Полиэфир», ООО "Димрус", ООО НПО «Логотех», АО "Пергам-Инжиниринг", ООО ВП «Наука, техника, бизнес в энергетике».

Представители электросетевых компаний ПАО «Россети», «Башкирские распределительные электрические сети», генерации и научных организаций: НТЦ ФСК ЕЭС, Московского ЭИ, Уральского ФУ, Новосибирского ГТУ, Казанского ГЭУ, Казанского НИТУ, Ивановского ГЭУ отметили внедрение в эксплуатацию новых видов оборудования и диагностической аппаратуры (вводы с внутренней RIN изоляцией, измерительные трансформаторы с элегазовой изоляцией, антирезонансные трансформаторы напряжения, ультразвуковые дефектоскопы), эффективность использования для диагностирования виброакустических и спектральных методов.

Общественный Совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» вот уже 25 лет является мощным коммуникационным центром, обеспечивающим связь между заводами-изготовителями, эксплуатирующими, ремонтными, сервисными и диагностическими организациями, а также НИИ и вузами.

В рамках подготовки к подписанию Соглашения о сотрудничестве между Советом специалистов по диагностике силового электрооборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» и Ассоциацией «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» в работе конференции приняла участие исполнительный директор РНК СИГРЭ Фролова Ольга Юрьевна.