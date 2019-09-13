НовЭЗ к 45-летию завода за 320 млн рублей ввел в работу смесительный комплекс EIRICH

Производительность нового комплекса в пять раз превышает производительность смесителей старого типа. Это событие не только для Искитимского района, но и для все отрасли.

12 сентября на ЭПМ-Новосибирском электродном заводе (далее – ЭПМ-НовЭЗ, входит в Группу ЭПМ) торжественно ввели в эксплуатацию смесительный комплекс EIRICH, приуроченный к 45-летнему юбилею завода. об этом сообщили в пресс-службе НовЭЗа.

В церемонии пуска приняли участие Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, Президент компании EIRICH Штефан Айрих, Генеральный директор Группы ЭПМ Виктор Нечуятов, Управляющий директор АО «ЭПМ-НовЭЗ» Алексей Спекторук.

Смесительный комплекс EIRICH будет использоваться для подготовки массы для прессования премиальных марок графитированных электродов. Производительность нового комплекса в пять раз превышает производительность смесителей старого типа. Стоимость реализации проекта составила 320 млн рублей.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров отметил:

«Открытие нового смесительного комплекса – значимое событие не только для Новосибирского электродного завода, но и всей отрасли. Это яркий пример международной кооперации металлургии и машиностроения и показатель того, насколько уверенно себя чувствует Новосибирская область на международном рынке. «ЭПМ-НовЭЗ» является градообразующим предприятием и флагманом экономики нашего региона. Думаю, запуск нового смесительного комплекса EIRICH откроет новые перспективы как для развития завода, так и сибирской промышленности в целом».

Генеральный директор Группы ЭПМ Виктор Нечуятов подчеркнул:

«Ввод в эксплуатацию смесительного комплекса EIRICH на Новосибирском электродном заводе – один из ключевых инвестиционных проектов масштабной инвестиционной программы Группы ЭПМ, направленной на повышение качества графитированных электродов и повышения надежности их эксплуатации. Общий объем инвестиций в ЭПМ-Новосибирский электродный завод до 2020 года составит 1,5 млрд рублей».

Управляющий директор «ЭПМ-НовЭЗ» Алексей Спекторук отметил:

«В мировой практике подготовка массы для прессования электродов марки UHP осуществляется в смесителях интенсивного смешивания фирмы EIRICH, которые обеспечивают более высокое качество сырья. Новое высокотехнологичное оборудование позволит почти вдвое сократить время смешивания и подготовки массы для прессования и увеличить общую производительность участка пресса до 10 тонн в час».

Президент компании EIRICH Штефан Айрих:

«Деловые отношения между нашими предприятиями развиваются уже давно, около 10 лет назад мы реализовали проект на Новочеркасском электродном заводе, а сегодня «ЭПМ-НовЭЗ» внедрил самую передовую технологию в мире по производству графтитированных электродов. Завод может гордиться тем, что это именно в юбилейный год была завершена такая масштабная работа по модернизации. Монтаж оборудования и его подготовка к пуску в эксплуатацию проходили очень быстро».

Договор между Группой ЭПМ и фирмой EIRICH на установку смесительного комплекса был заключен в марте 2018 года. Всего на ЭПМ-НовЭЗ до конца 2019 года планируется установить два смесильных комплекса EIRICH.

vesiskitim.ru