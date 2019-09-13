Тямкинский хаб расширяется. РН-Уватнефтегаз открыл новое нефтяное месторождение

РН-Уватнефтегаз, дочка Роснефти, открыло новое нефтяное месторождение в пределах лицензионного участка недр Юганский-11. Извлекаемые запасы нефти месторождения по категории С1+С2 составляют 5,5 млн т. Об этом сообщила Роснефть.

Месторождение открыто по результатам бурения и испытания поисковой скважины, давшей фонтанирующий приток нефти более 123 м3/сут.

Юганский-11 расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Участок является перспективным для Уватского проекта.

РН-Уватнефтегаз планирует продолжить здесь геологоразведочные работы (ГРР), включающие бурение новых поисковых скважин. Кроме того планируется изучение добычных характеристик коллекторов с помощью операций гидроразрыва пласта (ГРП). Развитая инфраструктура ближайшего к месторождению Тямкинского хаба позволит ввести его в разработку в синергии с единым центром освоения якорных месторождений.



По ходатайству Тюменского индустриального университета новому месторождению присвоено имя В. Матусевича - крупного российского ученого, внесшего значительный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. В. Матусевич доктор геолого-минералогических наук, профессор, заведующий кафедрой гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий Тюменского индустриального университета (до 7 апреля 2016 г. - Тюменский государственный нефтегазовый университет). Автор и соавтор 260 научных работ, в т. ч. 15 монографий, 2 учебника, 11 учебных пособий.

Уватский проект последовательно расширяется и наращивает запасы. За последние 10 лет специалистами РН-Уватнефтегаза открыто 11 месторождений с суммарными запасами 28 млн т нефти. Участки недр Юганский-11 и Югаснкий-12 с общими запаса 26 млн т были приобретены в 2014 г. В 2016 г. РН-Уватнефтегаз по итогам аукциона получил участки недр Юганский-13 и Юганский-20 с запасами 19,7 млн т. Всего в портфеле активов предприятия 38 нефтяных месторождений и 1 нефтегазоконденсатное.

Общая площадь Уватского проекта составляет более 26 тыс. км2. На сентябрь 2018 г. накопленная добыча на Уватском проекте достигла 90 млн т.

В 2018 г. РН-Уватнефтегаз увеличил добычу нефти на 10% - до 10,6 млн т. Наибольший рост - на 80% - зафиксирован на месторождениях Центрального Увата, в который входят 2 самых перспективных хаба - Тямкинский и Протозановский.

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