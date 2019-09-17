В Москве рассказали, чего ждать от проекта "Умный город"

В рамках выставки Interlight Russia | Intelligent Building Russia 12 сентября состоялся форум, посвященный тенденциям развития умных городов. На Intersec Forum Russia обсудили интегрирование новых интеллектуальных систем, которые сделают город безопаснее, удобнее и экологичнее.

В минувший четверг, 12 сентября, состоялся международный форум по автоматизации зданий и интегрированным системам безопасности Intersec Forum Russia. Представители крупнейших мировых брендов­­ – производителей электротехники для умных городов – рассказали, как происходит реализация проекта «Умный город» и каких результатов стоит ожидать в ближайшем будущем.

Проект цифровизации городского хозяйства был запущен в России в 2018 году. Он получил название «Умный город». Сегодня он активно развивается благодаря усилиям российских корпораций. Проект направлен на создание комфортных условий для горожан и улучшение экологической ситуации в городе. Спустя год после создания проекта российские компании, занимающиеся его осуществлением, собрались на Intersec Forum Russia, чтобы рассказать об успехах, планах и перспективах.

Форум включил в себя 3 ключевые сессии: «Инфраструктура современного умного города», «Цифровые технологии строительного сектора» и «Умное здание: автоматизация, безопасность, ресурсосбережение». В каждой выступили со своими проектами представители ведущих корпораций, занимающихся проектами умного города, а также спикеры от некоммерческих организаций, которые рассказали об общих перспективах цифровизации городов в России и в мире.

Всего посетители могли послушать 15 выступлений. Каждому спикеру было отведено от 10 до 25 минут, так что выступления получились емкими и легко воспринимаемыми. Спикеры сопровождали свой рассказ красочными презентациями и удобной, запоминающейся инфографикой. В конце каждой сессии состоялся круглый стол, на котором подводились итоги сказанного по каждой теме. Весь форум занял 7 часов. Он проходил без перерывов. Организаторам удалось, несмотря на длительность, сделать его интересным и информативным. Посетители могли свободно задать вопросы каждому спикеру.

В первой сессии, посвященной инфраструктуре современного умного города, выступили ректор Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Андрей Волков, старший консультант группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании Deloitte Дарья Мухортова, руководитель проектов по направлению «Городские технологии» фонда Сколково Юрий Хаханов, директор по развитию бизнеса Huawei Enterprise в России Денис Сереченко, представитель компании CEO Benz+ Walter GmbH Штефан Вальтер, эксперт по системам автоматизации и диспетчеризации зданий компании КРОК Дмитрий Кузнецов, генеральный директор ассоциации центров мониторинга МЧС России Игорь Зенцов и генеральный директор NtechLab Александр Минин.

Андрей Волков рассказал о направлениях цифровизации мегаполисов. Среди важнейших он назвал развитие идентификационных систем, систем дополненной реальности, систем управления транспортными потоками, интеллектуальных конструкций и материалов, аддитивных технологий, альтернативных источников безопасности и инфраструктурных телесистем.

По словам Волкова, транспортная система мегаполиса значительно изменится в ближайшие 5–10 лет. Появится отлаженная система управления транспортными потоками, которая включит в себя не только оперативный логистический анализ, но и, например, автоматическое регулирование светофоров, которое уменьшит количество пробок и опасных ситуаций на дороге. Будут развиваться инфраструктурные телесистемы: общественный транспорт, каршеринг и такси станут удобнее, а главное – безопаснее.

Вообще компании, занимающиеся проектами в области умных городов, склонны давать оптимистичные прогнозы. Например, по мнению крупнейшей российской светотехнической корпорации БООС Лайтинг Групп, внедрение технологий умного города сэкономят мегаполису около 50% воды, 60% электроэнергии, обеспечат техногенную, транспортную и общественную безопасность, а также снизят уровень преступности на 40% за счет улучшения работы идентификационных систем.

Юрий Хаханов, руководитель проектов по направлению «Городские технологии» фонда Сколково, рассказал об опыте развития технологий умного дома в инновационном центре и о том, как они применимы для всего города. Основными направлениями, которые были бы актуальны для России, Хаханов назвал разработку умных зданий для офисов и торговых точек, создание инновационных строительных материалов и оптимизацию климатической техники и городского освещения.

Анализ опыта внедрения технологий умных зданий в Сколково, по словам Хаханова, позволяет заявить, что их использование в инфраструктурных зданиях сэкономит компаниям значительное количество средств. Несмотря на то, что капитализация зданий увеличится, расходы компании все равно снизятся, ведь расход электроэнергии и воды значительно сократится благодаря системам умного освещения и климатконтроля.

Спикеры первой сессии форума назвали основными задачами умного города повышение безопасности, уменьшение экологического вреда, увеличение комфорта жителей и снижение затрат на городское обслуживание.

Во второй сессии форума эксперты обсудили цифровые технологии строительного сектора. На сегодняшний день эта отрасль экономики остается самой неоцифрованной, однако специалисты уверены, что ситуация коренным образом изменится в ближайшие 10 – 15 лет.

По прогнозам российских цифровых компаний, в ближайшее время начнет развиваться производство интеллектуальных конструкций и материалов. То есть на рынке станет больше строительных продуктов, которые могут менять свои физические и химические свойства под влиянием внешней среды. Они обеспечат повышение качества и надежности построек, а также сократят расходы на строительство, уменьшат сроки строительных работ и продлят срок эксплуатации объектов.

Как рассказали спикеры второй сессии форума, строительная 3D печать тоже стремительно развивается. Применение 3D принтеров в градостроительстве началось только в 2014 году, а уже сегодня печать многоэтажного дома с внутренними стенами, оконными и дверными проемами и разводкой для прокладки труб и проводов займет всего 24 часа. Сегодня Россия, и в частности инновационный центр Сколково, – один из мировых лидеров в строительной 3D печати. В ближайших задачах- увеличение скорости печати, улучшение качества материалов и удешевление процесса.

Цифровизация, по мнению экспертов форума, охватит не только сам процесс создания объектов, но и другие этапы строительства: оцифровка данных о ходе строительства, телемониторинг, визуализация проекта и текущего состояния строительства, внедрение киберфизических систем в производство, оцифровка всей документации и других бумажных носителей.

Спикеры выразили надежду на то, что цифровые технологии строительного сектора продолжат развиваться и вскоре сделают строительство быстрее, качественнее, дешевле и надежнее.

Последним вопросом форума стала автоматизация, безопасность и ресурсосбережение умного здания. В третьей сессии выступили представитель HMPS Business Матвей Варварин, представитель «Авада Системс» Михаил Куликов, заместитель руководителя компании «Рубикон» Евгений Ананьев, директор по безопасности и управлению рисками компании OBI Дмитрий Мананников и продакт менеджер Watcom Group Павел Мельников.

Евгений Ананьев рассказал об интегрированных системах безопасности для ритейла. По мнению заместителя руководителя компании «Рубикон», системный подход к обеспечению безопасности важен для эффективного и безопасного функционирования любого торгового центра или места массового скопления людей. Интегрированные системы безопасности позволяют предупредить возникновение пожаров за счет компьютерной сетевой пожарной системы, а также избежать преступных происшествий (или сгладить их последствия) в общественных местах.

В этой же сессии было рассказано о безопасной эксплуатации автоматизированных офисных зданий, интеллектуальном офисном освещении, системах интеллектуального видеонаблюдения и цифровизации управления и продвижения торговых центров. Спикеры сошлись на том, что цифровизация бизнеса приведет к увеличению его прибыли за счет сокращения расходов на электроэнергию благодаря интеллектуальному освещению, сокращения штата сотрудников и улучшения личной, промышленной, пожарной и информационной безопасности.

Как показал форум, проекты, посвященные умному городу, охватывают все большее количество крупнейших компаний по всему миру. В России они активно развиваются, решения находятся для всех областей цифровизации города. Основными задачами российские корпорации видят повышение уровня безопасности и экологичности, обеспечение большего комфорта жителям умного города и повышение конкурентноспособности российского технологического рынка. По оценкам специалистов, уже через 10 – 15 лет большинство ныне существующих проектов в рамках программы будет реализовано.

Intersec Forum Russia прошел в рамках ежегодной международной выставки Interlight Russia | Intelligent Building Russia, посвященной освещению, системам безопасности, автоматизации зданий и электротехники. Всего в выставке приняли участие 447 компаний из 51 страны мира. Представители стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и США обменялись опытом и наладили международные корпоративные связи. За 4 дня выставки было проведено более 60 мероприятий, среди которых 3 форума и 4 конкурса. На одной площадке собралось 22 885 специалистов. Они рассказывали об инновационных продуктах своих компании, заключали сделки и находили новых партнеров и покупателей.