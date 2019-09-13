Заключен контракт на производство и установку фундаментов ветровых турбин в рамках проекта строительства офшорной ВЭС Saint Nazaire во Франции

Разработчики проекта первой французской офшорной ВЭС Saint Nazaire мощностью 480 МВт – EDF Renewables* и Enbridge** заключили контракт на сооружение фундаментов ветровых турбин с консорциумом в составе Eiffage*** и DEME****.

Контракт стоимостью € 500 млн предусматривает проектирование, изготовление и установку стальных фундаментов для 80 ветровых турбин установленной мощностью 6 МВт каждая. Проектные работы уже начались, а производство фундаментов турбин планируется начать весной 2020 г. Готовые фундаменты будут доставлены и установлены на глубине от 12 – 25 м в акватории будущего офшорного ветропарка площадью 78 км2 , расположенной на расстоянии 12-20 км от побережья полуострова Геранд (Guerande) на западе Франции. Первые фундаменты будут установлены весной 2021 г. Монтаж ветровых турбин планируется завершить к лету 2022 г. При реализации проекта строительства ВЭС будут использоваться инновационные решения, в частности применение пробуренных монопилий*****. Ожидается, что ВЭС Saint Nazaire позволит удовлетворить 20% потребности в электроэнергии потребителей западного департамента страны Атлантическая Луара (Loire-Atlantique).

Официальный сайт DEME Group

Информационно-аналитический ресурс Industry Europe

* Французская энергетическая группа, специализирующаяся на проектах в области ВИЭ.

** энергетическая компания, специализирующаяся в производстве, передаче и распределении энергии.

*** Французская строительная компания.

**** Dredging, Environmental and Marine Engineering - международная группа компаний. специализирующихся в области проведения морских работ при строительстве офшорных ветропарков.

***** Один из современных типов опоры ветровой турбины.