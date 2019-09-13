Заключен контракт на производство и установку фундаментов ветровых турбин в рамках проекта строительства офшорной ВЭС Saint Nazaire во Франции
 
Подписаться на новости
За рубежом

Заключен контракт на производство и установку фундаментов ветровых турбин в рамках проекта строительства офшорной ВЭС Saint Nazaire во Франции

Заключен контракт на производство и установку фундаментов ветровых турбин в рамках проекта строительства офшорной ВЭС Saint Nazaire во Франции

13 сентября 2019, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: Industry Europe
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

176 просмотров

Разработчики проекта первой французской офшорной ВЭС Saint Nazaire мощностью 480 МВт – EDF Renewables* и Enbridge** заключили контракт на сооружение фундаментов ветровых турбин с консорциумом в составе Eiffage*** и DEME****.

Контракт стоимостью € 500 млн предусматривает проектирование, изготовление и установку стальных фундаментов для 80 ветровых турбин установленной мощностью 6 МВт каждая. Проектные работы уже начались, а производство фундаментов турбин планируется начать весной 2020 г. Готовые фундаменты будут доставлены и установлены на глубине от 12 – 25 м в акватории будущего офшорного ветропарка площадью 78 км2 , расположенной на расстоянии 12-20 км от побережья полуострова Геранд (Guerande) на западе Франции. Первые фундаменты будут установлены весной 2021 г. Монтаж ветровых турбин планируется завершить к лету 2022 г. При реализации проекта строительства ВЭС будут использоваться инновационные решения, в частности применение пробуренных монопилий*****. Ожидается, что ВЭС Saint Nazaire позволит удовлетворить 20% потребности в электроэнергии потребителей западного департамента страны Атлантическая Луара (Loire-Atlantique).

Официальный сайт DEME Group
Информационно-аналитический ресурс Industry Europe

* Французская энергетическая группа, специализирующаяся на проектах в области ВИЭ.
** энергетическая компания, специализирующаяся в производстве, передаче и распределении энергии.
*** Французская строительная компания.
**** Dredging, Environmental and Marine Engineering - международная группа компаний. специализирующихся в области проведения морских работ при строительстве офшорных ветропарков.
***** Один из современных типов опоры ветровой турбины.

 

Компания: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Немецкие компании THEE, CEE объединяют усилия для строительства СЭС общей мощностью 500 МВт
NHPC получила разрешение на строительство ГЭС Нижняя Субансири мощностью 2 ГВт
Около $40 млн иностранных инвестиций привлечено для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка
TEPCO, Chubu Electric, Hitachi and Toshiba планируют объединить усилия в области атомной энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно