Заводом ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ проведена сертификация КПП
 
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Производство

Заводом ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ проведена сертификация КПП

В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», заводом проведена сертификация кабельной продукции и получены сертификаты соответствия:

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.07512/19  сроком действия с 10.09.2019 по 09.09.2024 на провода монтажные, гибкие, марок: МГШВ, МГШВЭ, МГШВ-1, МГШВЭ-1, МГШВЭВ, МГШВЭВ-1, изготавливаемые по ТУ 16-505.437-82;

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.07514/19 сроком действия с 10.09.2019 по 09.09.2024 на кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с числом жил 1-5, номинальным сечением жил 1,5-95,0 кв.мм, на номинальное переменное напряжение до 1 кВ включительно, частотой 100 Гц, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том числе экранированные и бронированные, марок: ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПвПГнг(А)-HF, изготавливаемые по ТУ 16.К71-304-2001. Серийный выпуск.

№ ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.07515/19 сроком действия с 10.09.2019 по 09.09.2024 на провода монтажные, терморадиационностойкие, марок: МСТП, МСТПЭ, МСТПЛ, МЛТП, МЛТПЭ, МЛП, МЛПЭ, изготавливаемые по ТУ 16-505.554-81.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

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