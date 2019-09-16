О присвоении статуса гарантирующего поставщика на территории Свердловской области
 
Подписаться на новости
Законотворчество (постановления)

О присвоении статуса гарантирующего поставщика на территории Свердловской области

О присвоении статуса гарантирующего поставщика на территории Свердловской области

16 сентября 2019, 16:20
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНЭНЕРГО, ПРИКАЗ МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

204 просмотра

В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442:

приказом Минэнерго России от 9 сентября 2019 г. № 952 присвоен статус гарантирующего поставщика АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», победителю конкурса на присвоение статуса гарантирующего поставщика на территории Свердловской области, с 1 октября 2019 г.

Ознакомиться с указанным приказом о присвоении статуса гарантирующего поставщика можно в разделе «Приказы и распоряжения Минэнерго России».

Приказ Минэнерго России от 9 сентября 2019 г. № 952 «О присвоении статуса гарантирующего поставщика»

pdf 41.9 КБ Посмотреть Скачать

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Законотворчество
Опубликован проект Стратегии развития торговли до 2025 года
ФАС России возбудила дело в отношении американской корпорации и группы российских заводов
Утверждён новый ГОСТ на бронзовые прутки
Кабельный завод в Орле может обанкротиться по иску конкурента
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно