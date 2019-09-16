Участвуйте в ключевых событиях отрасли вместе с RusCable Insider Digest 140

Новый выпуск отраслевого еженедельника RusCsble Insider Digest под номером 140 уже доступен для свободного чтения и скачивания. С его помощью, уже через 15 минут вашего кофе-брейка, вы получите всю необходимую информацию для того чтобы держать руку на пульсе отрасли. Еженедельно в информационном поле электротехнической, электроэнергетической отраслях и в кабельной промышленности происходят десятки событий. Редакция дайджеста отбирает самые главные и ключевые из них, формирует новый номер, добавляет интересные материалы, уникальные публикации и представляет своим подписчикам еженедельный краткий отчет.

Главным событием в кабельной промышленности на прошедшей неделе стало проведение 74-го Общего собрания членов НП «Ассоциация «Электрокабель» и семинара «Кабельная промышленность. Бизнес-тренды 2019». В деловой программе мероприятия, как в качестве докладчиков, так и слушателей, приняли участие руководители и ключевые специалисты компаний производителей, поставщиков кабельно-проводниковой продукции и материалов для кабельной промышленности. Повестка семинара охватила два полноценных дня, посвященных презентациям докладов, обсуждениям и дебатам, с целью определения ключевых трендов развития отрасли, выработке совместных решений и установлению диалога между представителями рынка. Важным решением Собрания стало единогласное принятие Медиахолдинга «РусКабель» в члены «Ассоциации «Электрокабель». Более плотное участие в работе организации, предоставит главному независимому СМИ кабельной промышленности порталу RusCable.Ru возможность вносить свои предложения в развитие отрасли, понимать изнутри происходящие на рынке процессы, для того чтобы в полной мере и более оперативно доносить информацию до широкого круга лиц. Подробнее о повестке и ходе мероприятия вы сможете прочитать в специальных разделах номера.

Редакция дайджест продолжает уделять особое внимание инновациями в области энергетики. В этот раз мы расскажем вам об ученых из НИТУ «МИСиС», которые создали уникальный композиционный материал, перспективный для эксплуатации в жестких температурных условиях, например, в атомных реакторах. Прочность материала увеличилась в три раза по сравнению с прочностью отдельных его компонентов. Эти свойства не теряются при нагреве до 700°С. Читайте о новом открытии на 15 странице нового номера.

Не обошли вниманием и конгрессно-выставочные мероприятия. В этот выпуск мы включили эксклюзивный репортаж о Международной выставке освещения, систем безопасности, автоматизации зданий и электротехники Interlight Russia 2019. Отдельное внимание мы уделили анонсу одного из крупнейших деловых событий осени: с 22 по 24 октября 2019 года в Уфе традиционно пройдут крупнейшие в регионе отраслевые мероприятия - Российский энергетический форум и 25-я Юбилейная международная выставка «Энергетика Урала».

Все это, а также многое другое в свежем выпуске дайджеста. Желаем вам приятного чтения и успешной рабочей недели!