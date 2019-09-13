В рамках РЭН-2019 пройдет встреча руководства СИГРЭ с участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ

4 октября 2019 года в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2019) пройдет встреча представителей руководства СИГРЭ с наиболее активными участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ.

Мероприятие пройдет в формате круглого стола, в рамках которого участники МС РНК СИГРЭ обратятся с вопросами к руководству СИГРЭ (вопросы собираются заранее через сайт РНК СИГРЭ, соц. сети МС РНК СИГРЭ и через информационных партнеров). Тема мероприятия: «Глобальные тренды в мировой энергетике».

К участию приглашены руководители СИГРЭ, в том числе – глава Технического комитета СИГРЭ Марсио Шехтман (Бразилия), Генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам (Франция), глава Национального комитета СИГРЭ Великобритании Адам Миддлтон, с российской стороны - во встрече планируется участие представителей Минэнерго России, ПАО «Россети», компании РаЭл, ректора НИУ «МЭИ», руководства МС РНК СИГРЭ и др.