В рамках РЭН-2019 пройдет встреча руководства СИГРЭ с участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ
 
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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

В рамках РЭН-2019 пройдет встреча руководства СИГРЭ с участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ

В рамках РЭН-2019 пройдет встреча руководства СИГРЭ с участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ

16 сентября 2019, 16:40
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РЭН-2019, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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4 октября 2019 года в рамках Российской энергетической недели (РЭН-2019) пройдет встреча представителей руководства СИГРЭ с наиболее активными участниками Молодежной секции РНК СИГРЭ.

Мероприятие пройдет в формате круглого стола, в рамках которого участники МС РНК СИГРЭ обратятся с вопросами к руководству СИГРЭ (вопросы собираются заранее через сайт РНК СИГРЭ, соц. сети МС РНК СИГРЭ и через информационных партнеров). Тема мероприятия: «Глобальные тренды в мировой энергетике».

К участию приглашены руководители СИГРЭ, в том числе – глава Технического комитета СИГРЭ Марсио Шехтман (Бразилия), Генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам (Франция), глава Национального комитета СИГРЭ Великобритании Адам Миддлтон, с российской стороны - во встрече планируется участие представителей Минэнерго России, ПАО «Россети», компании РаЭл, ректора НИУ «МЭИ», руководства МС РНК СИГРЭ и др.

Компания: РНК СИГРЭ

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