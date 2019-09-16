Введено в эксплуатацию электрическое соединение COBRA между Данией и Нидерландами
 
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За рубежом

Введено в эксплуатацию электрическое соединение COBRA между Данией и Нидерландами

Введено в эксплуатацию электрическое соединение COBRA между Данией и Нидерландами

16 сентября 2019, 14:45
Рубрика: За рубежом
Метки: COBRA
Отрасль: Электроэнергетика 

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7 сентября 2019 г. после завершения пробного тестирования введено в эксплуатацию кабельное HVDC соединение между Нидерландами и Данией COBRA (COpenhagen BRussels Amsterdam).

COBRA состоит из 2-х параллельных КЛ напряжением ±320 кВ и протяженностью 325 км, из которых 300 км – подводный кабель, проложенный по дну Северного моря, и 25 км – подземный кабель, проложенный на территории Нидерландов и Дании. Пропускная способность соединения – 700 МВт. COBRA соединяет ПС Ээмсхавен (Eemshaven) на севере Нидерландов и ПС Эндруп (Endrup) на западном побережье Дании.

Разработчики проекта – системные операторы Нидерландов TenneT и Дании Energinet.dk подписали контракты на строительство соединения с немецкой Siemens и итальянской Prysmian Group в 2016 г. В обязательства Siemens входило проектирование, изготовление, поставка и монтаж оборудования береговых преобразовательных подстанций (ППС) для присоединения COBRA к голландской и датской энергосистемам, а в обязательства Prysmian Group – производство и прокладка подводного и подземного кабеля.

Суммарные инвестиции TenneT и Energinet.dk в проект составили € 620 млн, а € 86 млн было предоставлено Еврокомиссией в рамках финансовой помощи проектам, входящим в Список проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI).

Реализация проекта является важным шагом в соединении электрических сетей двух стран. Кроме того, соединение COBRA спроектировано так, чтобы в будущем обеспечить возможность подключения к нему офшорной ВЭС.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission,
Официальный сайт Tennet

Компания: АО "СО ЕЭС"

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