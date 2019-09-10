Атомэнергомаш, норвежская NOVENCO и турецкая Elkon Elektrik совместно представляют разработки для судостроения на выставке "НЕВА-2019"

Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» представляет уникальные разработки для судостроительной отрасли на выставке «НЕВА 2019». Компания участвует в мероприятии совместно со своими международными партнерами - NOVENCO Marine& Offchore (Норвегия) и Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S (Турция). Выставка проходит 17-20 сентября в Санкт-Петербурге.

На объединенном стенде посетители могут получить информацию о возможностях сразу трех компаний в области проектирования и производства судового оборудования, различных систем, комплектующих, применяемых для сооружения кораблей и судов. В том числе, речь идет о производстве металлургических заготовок, силовых установок, электрических систем, установок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и др. Атомэнергомаш с каждой компанией связывает давнее партнерство, включающее, в том числе, возможности локализации производства оборудования на территории России.

Выставка «НЕВА» является общепризнанной B2B площадкой для развития международного и межрегионального сотрудничества, где происходит плодотворный диалог экспертов и специалистов по актуальным вопросам гражданского судостроения, производства технических средств и оборудования для освоения океана и его шельфа, включая Арктические регионы и Северный морской путь. Также центральными темами являются тренды развития судоходства, рыбопромыслового и специализированного флота, модернизации парка портовой техники.

Novenco Marine & Offshore входит в число самых опытных поставщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для кораблей и морских судов. Компания разрабатывает и производит высококачественные решения для обогрева, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения, применяемые в морских условиях.

Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S осуществляет проектирование, производство, интеграцию и ввод в эксплуатацию низковольтного электрического оборудования и систем автоматизации для морской промышленности.