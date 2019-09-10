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Мероприятия

Атомэнергомаш, норвежская NOVENCO и турецкая Elkon Elektrik совместно представляют разработки для судостроения на выставке "НЕВА-2019"

Атомэнергомаш, норвежская NOVENCO и турецкая Elkon Elektrik совместно представляют разработки для судостроения на выставке НЕВА-2019

17 сентября 2019, 17:20
Рубрика: Мероприятия
Метки: СУДОСТРОЕНИЕ, АТОМЭНЕРГОМАШ
Отрасль: Машиностроение 

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Машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» - АО «Атомэнергомаш» представляет уникальные разработки для судостроительной отрасли на выставке «НЕВА 2019». Компания участвует в мероприятии совместно со своими международными партнерами - NOVENCO Marine& Offchore (Норвегия) и Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S (Турция). Выставка проходит 17-20 сентября в Санкт-Петербурге.

На объединенном стенде посетители могут получить информацию о возможностях сразу трех компаний в области проектирования и производства судового оборудования, различных систем, комплектующих, применяемых для сооружения кораблей и судов. В том числе, речь идет о производстве металлургических заготовок, силовых установок, электрических систем, установок отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и др. Атомэнергомаш с каждой компанией связывает давнее партнерство, включающее, в том числе, возможности локализации производства оборудования на территории России. 

Выставка «НЕВА» является общепризнанной B2B площадкой для развития международного и межрегионального сотрудничества, где происходит плодотворный диалог экспертов и специалистов по актуальным вопросам гражданского судостроения, производства технических средств и оборудования для освоения океана и его шельфа, включая Арктические регионы и Северный морской путь. Также центральными темами являются тренды развития судоходства, рыбопромыслового и специализированного флота, модернизации парка портовой техники.

Novenco Marine & Offshore входит в число самых опытных поставщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для кораблей и морских судов. Компания разрабатывает и производит высококачественные решения для обогрева, вентиляции, кондиционирования воздуха и охлаждения, применяемые в морских условиях.

Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S осуществляет проектирование, производство, интеграцию и ввод в эксплуатацию низковольтного электрического оборудования и систем автоматизации для морской промышленности.

Компания: АО "Атомэнергомаш"

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