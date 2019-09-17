Litgrid начинает работы по территориальному планированию в рамках проекта синхронизации энергосистем Прибалтики и Континентальной Европы

Системный оператор Литвы Litgrid приступает к территориальному планированию проектов, имеющих стратегически важное значение для синхронизации энергосистем стран Прибалтики и Континентальной Европы, намеченной на 2025 г.

После принятия в июне 2019 г. литовским Сеймом закона о синхронизации правительство Литвы 7 августа 2019 г. одобрило разработанный Министерством энергетики план мероприятий и список из 14 основных инфраструктурных проектов, необходимых для синхронизации, инициировав процедуру территориального планирования для 4-х из них, включающую поиск оптимальных маршрутов для сооружения ВЛ 330 кВ ГАЭС Круонио (Kruonis PSHP) – Битенай (Bitenai) и ВЛ 330 кВ Дарбенай – Битенай (Darbenai – Bitenai), а также площадок для строительство ПС 330 кВ Муса (Musa) и ПС 330 кВ Дарбенай (Darbenai). Перед началом строительных работ Litgrid намерен провести публичные консультации с представителями общественности. По словам Министра энергетики Литвы Зигмантаса Вайчюнаса, «альфой и омегой» проекта синхронизации с энергосистемами Континентальной Европы являются сооружение подводного HVDC соединения между Литвой и Польшей Harmony Link и установка синхронных компенсаторов в литовской энергосистеме.

Проект синхронизации оценивается в € 1,5 млрд, при этом по информации Litgrid инвестиции в модернизацию литовской энергосистемы станут крупнейшими среди прибалтийских стран и составят € 650 млн (с учетом помощи ЕС).

Информационно-аналитические ресурсы Global Transmission; The Baltic Course