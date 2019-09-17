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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

НИК В3 РНК СИГРЭ принимает участие в работе X Юбилейной международной научно-технической конференции "Электроэнергетика глазами молодежи – 2019"

НИК В3 РНК СИГРЭ принимает участие в работе X Юбилейной международной научно-технической конференции Электроэнергетика глазами молодежи – 2019

17 сентября 2019, 14:20
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК B3
Отрасль: Электроэнергетика 

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16-20 сентября 2019 года в Иркутске проводится X Юбилейная международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами молодежи – 2019».

Конференция организована при поддержке: ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет», Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы», Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения (РНК СИГРЭ), Conseil International des Grands Réseaux Électriques – CIGRE, Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», Благотворительный Фонд «Надежная смена»

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ – развитие научного и творческого потенциала молодых исследователей в области электроэнергетики.

ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ – представление и обсуждение новейших научных результатов исследований и практических достижений в области электроэнергетики, развитие и укрепление научных связей компаний электроэнергетики и вузов, привлечение молодых работников, студентов и аспирантов к научно-исследовательской деятельности. 

В конференции принимают участие с докладом члены Подкомитета В3 РНК СИГРЭ:  сопредседатель организационного комитета конференции Воденников Д.А., к.э.н. Жилкина Ю.В.

В Конференции в секционных и стендовых докладах приняли участие 300 молодых специалистов из 20 энергокомпаний России, студентов, аспирантов и молодых ученых 25 российских и зарубежных вузов.

Все заслушанные доклады будут опубликованы в сборнике материалов конференции.

Компания: РНК СИГРЭ

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