Новые продукты миксер для ЭПР изоляции среднего напряжения

Инновации, внимание к деталям, и к нуждам клиента – это ключевые условия работы компании Миксер. Компания уже 20 лет разрабатывает и производит резиновые смеси только и исключительно для кабельного рынка, все эти годы производятся высокотехнологичные и инновационные продукты. Сегодня Миксер производит кабельную изоляцию, оболочку и заполнение под торговой маркой EKOPREN®. Изоляция из этилен – пропиленовой резины рассматривается Миксер как одна из наиболее успешных категорий производимых продуктов.

Год за годом, Миксер работает над тем, чтобы предлагать на кабельном рынке новые инновационные продукты и соответствовать всем требованиям наших клиентов. Продуктовая линейка для этилен-пропиленовой резины для изоляции среднего напряжения включает в себя марки на напряжение от 6 КВ до 95 КВ, их полимерная основа – ЭПР , ЭПДМ , а также смесь ЭПДМ-ПЭ, как с содержанием соединений свинца, так и без соединений свинца. Все эти резины соответствуют спецификациям по рабочей температуре 90°C и 105°C , как для одножильных, так и для многожильных кабелей. Благодаря применённой технологии, эти резины подходят для статических и динамических нагрузок в холодном климате, до -40°C.

Недавно Миксер разработал новые версии резины среднего напряжения, первая предназначена для увеличения скорости и облегчения экструзии кабеля, а вторая является экономически эффективной маркой на напряжения до 20 КВ. Первая марка называется EKOPREN® 3IS73F: она позволяет проводить экструзию с более высокой скоростью, а также изоляция обладает повышенной гибкостью. Благодаря более низкой вязкости расплава, применение этой марки позволяет избегать подшивки при высоких скоростях экструзии. Вторая марка называется EKOPREN® 3IS73L, она разработана для напряжений в диапазоне 6-20 КВ, и позволяет нашим клиентам достичь более высоких скоростей экструзии, и одновременно является экономически эффективной маркой. Эти продукты доступны в версии без содержания соединений свинца: они называются EKOPREN® 3IS75F и EKOPREN® 3IS75L. Все марки протестированы на совместимость и на усилие снятия с несколькими типами полупроводящих экранов, результаты положительные и соответствуют международным стандартам.

Компания Миксер может добиться успеха, только если её клиенты добьются успеха; для этого Миксер постоянно разрабатывает инновационные продукты, для удовлетворения потребностей клиентов. Благодаря Службе Технической Поддержки, Миксер постоянно оказывает поддержку нашим клиентам, для подстройки продуктов под их требования.