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За рубежом

Опубликован отчет о качестве регулирования частоты в энергосистемах Северной Европы за 2018 г.

Опубликован отчет о качестве регулирования частоты в энергосистемах Северной Европы за 2018 г.

17 сентября 2019, 17:00
Рубрика: За рубежом
Метки: Fingrid, ФИНЛЯНДИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Системный оператор Финляндии Fingrid опубликовал отчет о показателях качества регулирования частоты в энергосистемах Северной Европы за 2018 г.

Отчет содержит анализ количества и продолжительности отклонений частоты от стандартного диапазона частот (49,9 - 50,1 Гц). Также проанализированы низкочастотные колебания, зафиксированные в энергосистемах Северной Европы, и их влияние на качество регулирования частоты. Кроме того, отчет включает другие показатели качества регулирования частоты и сводные данные по случаям наибольшего отклонения частоты в течение 2018 г. С отчетом можно ознакомиться на веб-сайте Fingrid.

В отчете также представлены статистические данные о качестве регулирования частоты за предыдущие годы. Дополнительно на веб-сайте Fingrid опубликованы данные измерений частоты, использованные в анализе.

Официальный сайт Fingrid

Компания: АО "СО ЕЭС"

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