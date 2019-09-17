Опубликован отчет о качестве регулирования частоты в энергосистемах Северной Европы за 2018 г.

Системный оператор Финляндии Fingrid опубликовал отчет о показателях качества регулирования частоты в энергосистемах Северной Европы за 2018 г.

Отчет содержит анализ количества и продолжительности отклонений частоты от стандартного диапазона частот (49,9 - 50,1 Гц). Также проанализированы низкочастотные колебания, зафиксированные в энергосистемах Северной Европы, и их влияние на качество регулирования частоты. Кроме того, отчет включает другие показатели качества регулирования частоты и сводные данные по случаям наибольшего отклонения частоты в течение 2018 г. С отчетом можно ознакомиться на веб-сайте Fingrid.

В отчете также представлены статистические данные о качестве регулирования частоты за предыдущие годы. Дополнительно на веб-сайте Fingrid опубликованы данные измерений частоты, использованные в анализе.

Официальный сайт Fingrid