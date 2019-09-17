 
Подписаться на новости
Инвестиции (проекты)

РЖД инвестирует 7 млрд рублей в строительство железной дороги от Самары до Тольятти

РЖД инвестирует 7 млрд рублей в строительство железной дороги от Самары до Тольятти

17 сентября 2019, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Транспорт Строительство 

Обсудить на форуме

236 просмотров

Инвестиционный комитет РЖД одобрил проект строительства железнодорожной ветки по маршруту Самара - аэропорт Курумоч - Тольятти протяженностью порядка 70 км. Инвестиции компании составят 7 млрд рублей, сообщил во вторник председатель правительства региона Виктор Кудряшов.

"В августе проект был одобрен инвестиционным комитетом РЖД, компания вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей", - сказал Кудряшов на расширенном заседании правительства области.

Железную дорогу построят в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации. Население агломерации составляет 2,7 млн человек. Она располагается в центральной и западной частях области и является крупнейшей нестоличной агломерацией в России.

По словам Кудряшова, совместно с РЖД разработан план развития транспортной инфраструктуры, предполагающий строительство железнодорожного вокзала в Тольятти за счет средств регионального бюджета.

Компания: ТАСС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
33 новых камеры наблюдения установят на дорогах в Кемерове
С начала года в Долгопрудном завершена реализация трех промышленных объектов
Проект линии скоростного трамвая на юге Петербурга реализуют в течение 5 лет
В Щёлкове будут производить до четырёх спутников в год
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно