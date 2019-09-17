Состоялось XXV пленарное заседание Совета по диагностике и Научно-практическая конференция

10-11 сентября 2019 года в международном формате состоялись научно-практическая конференция «Производство, эксплуатация, диагностирование и ремонт высоковольтных вводов и измерительных трансформаторов. Требования к трансформаторному маслу для высоковольтного электрооборудования» и юбилейное XХV пленарное заседание Общественного Совета специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг».

Принимающей стороной в этом году стал Завод «Изолятор», который не только обеспечил участникам дискуссионную площадку, но и провел подробную экскурсию по производству, ознакомив гостей со всеми циклами производственного процесса: от изготовления деталей вводов до испытательных центров, оснащенных современными приборами и диагностическими стендами, позволяющими проводить испытания выпускаемой продукции в соответствии с требованиями российских и международных стандартов.

В конференции приняли участие 112 человек (6 докторов наук и 11 кандидатов технических наук) в том числе, представители Швеции, республики Узбекистан, Китайской народной республики.

На площадке конференции обсуждались вопросы производства, эксплуатации, диагностирования и ремонта измерительных трансформаторов, высоковольтных вводов, силовых трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи, генераторов и трансформаторного масла.

В ходе дискуссии предлагались направления совершенствования нормативно-правовой документации в условиях цифровизации электроэнергетики.

Большая заинтересованность энергокомпаний в обсуждении проблем эксплуатации и диагностирования вводов и трансформаторов подтверждается уровнем участников конференции: 1-й заместитель председателя Региональных электрических сетей Минэнерго республики Узбекистан Райимов Рузикул Облокулович, советник генерального директора ПАО «Россети» Мишук Евгений Семенович, заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» Терсков Александр Владимирович, директор по научно-техническому сопровождению АО «Техническая инспекция ЕЭС» Дарьян Леонид Альбертович.

В работе НПК участвовали российские изготовители электротехнической продукции, диагностической аппаратуры и трансформаторного масла: завод «Изолятор», ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», АО «Группа СВЭЛ», ООО "ИНКАБ", ООО «Эльмаш (УЭТМ)», ООО «ЛЛК-Интернешнл», ООО "РН-Смазочные материалы" Роснефть, ООО «Полиэфир», OMICRON, ООО "Димрус", ООО НПО «Логотех», АО "Пергам-Инжиниринг", ООО ВП «Наука, техника, бизнес в энергетике».

Представители электросетевых компаний ПАО «Россети», Башкирэнерго, генерации и научных организаций: НТЦ ФСК ЕЭС, МЭИ, УрФУ, НГТУ, КГЭУ, ИвГЭУ отметили производство и внедрение в эксплуатацию новых видов оборудования и диагностической аппаратуры (вводы с внутренней RIN изоляцией, измерительные трансформаторы с элегазовой изоляцией, антирезонансные трансформаторы напряжения, ультразвуковые дефектоскопы), эффективность использования для диагностирования виброакустических и спектральных методов.

Общественный Совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» вот уже 25 лет является мощным коммуникационным центром, обеспечивающим связь между заводами-изготовителями, эксплуатирующими, ремонтными, сервисными и диагностическими организациями, а также НИИ и вузами.

В рамках развития сотрудничества между Советом специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» и Ассоциацией «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» в работе конференции приняла участие исполнительный директор РНК СИГРЭ Фролова Ольга Юрьевна.

По итогам конференции компаниями «Изолятор» и ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг» будет подготовлен к выпуску сборник докладов и разослан членам Совета по диагностике с правом решающего голоса вместе с информационным бюллетенем 2019 года и юбилейным сборников трудов Совета.

Доступны для скачивания:

Фотографии с конференции.

Презентации с конференции:

!_Утепов А.Е._Отчет председателя Совета о проделанной работе

1. Тенденция развития измерительных трансформаторов по материалам последней сессий СИГРЭ. Александр Александрович Дробышевский, к.т.н., АО «НТЦ ФСК ЕЭС», представитель РФ в ИК А3 СИГРЭ, г. Москва

2. Разработка серии национальных стандартов по измерительным трансформаторам, мировые тенденции в области стандартизации. Перспективы применения трансформаторов напряжения большой мощности.Григорий Александрович Ведерников, заместитель главного конструктор высоковольтной аппаратуры ООО «Эльмаш (УЭТМ)», г. Екатеринбург

3. Диагностика измерительных трансформаторов тока и напряжения класса 110 кВ под рабочим напряжением в Узбекской энергосистеме. Ахматилла Саматиллаевич Кудратиллаев, профессор, Академия наук Республики Узбекистан, Министерство энергетики Республики Узбекистан

4. Актуальные вопросы выбора трансформаторов тока и их влияния на надежность работы сети. Опыт ООО «Эльмаш (УЭТМ)» внедрения трансформаторов с нормируемой погрешностью в переходных режимах и малой остаточнойнамагниченностью. Григорий Александрович Ведерников, ООО «Эльмаш (УЭТМ)», г. Екатеринбург

5. Опыт испытаний трансформаторов напряжения 6–35 кВ на стойкость к феррорезонансу по требованиям нового стандарта. Даниил Анатольевич Матвеев, ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия», г. Раменское

6. Оценка технического состояния маслонаполненных измерительных трансформаторов 110-220 кВ по результатам АРГ согласно СТО 34.01-23-003-2019. Ирина Васильевна Давиденко, д.т.н., профессор Уральского федерального университета, ООО "Энерго-Диагностика и Аналитика", г. Екатеринбург

7. Опыт диагностирования маслонаполненных высоковольтных вводов с применением метода DFR. Евгений Григорьевич Ермаков, ABB Sweden

8. Контроль высоковольтных вводов системой General Electric BMT 330. Денис Станиславович Галуза, АО «Пергам-Инжиниринг»

9. Регенерация и очистка масел в электроэнергетике. Орлов К.А., Шуварин Д.В., Центр компетенций НИУ «МЭИ» по смазочным материалам

10. Новые требования к трансформаторным маслам. Орлов К.А., Шуварин Д.В., Центр компетенций НИУ «МЭИ» по смазочным материалам

11. Исследование процессов диффузии «диагностических» газов и метанола в бумажно-масляной изоляции. Леонид Альбертович Дарьян д.т.н., директор по научно- техническому сопровождению АО «Техническая инспекция ЕЭС», г. Москва

12. Трансформаторные и диэлектрические масла Gazpromneft – современные электроизоляционные материалы. Анна Андреевна Ахмеджанова, ООО «Полиэфир»

13. Оптический контроль содержания непредельных углеводородов в минеральных трансформаторных маслах. Марсель Шарифьянович Гарифуллин– д.т.н., профессор кафедры «Электроэнергетические системы и сети» Казанского государственного энергетического университета, г. Казань

14. Влияние термоциклов на эксплуатационные характеристики натуральных эстеров. Александр Георгиевич Овсянников, д.т.н., профессор, председатель ОССДЭУ, АО «Электросетьсервис ЕНЭС», г. Новосибирск

15. Что сильнее воздействует на аварийность оборудования высокого напряжения в энергосистеме: солнечные вспышки или магнитные бури. Ахматилла Саматиллаевич Кудратиллаев, Академия наук Республики Узбекистан, Райимов Рузикул Облокулович, Первый Зам. Председателя АК "Региональные электрические сети Узбекистана" Министерство энергетики Республики Узбекистан

16. Системы мониторинга силовых трансформаторов, особенности расчета итогового коэффициента технического состояния. Валерий Александрович Русов, к.т.н, главный инженер ООО «ДИМРУС», г. Пермь

17. Оценка и перспективы применения мобильных индикаторных комплексов производства НПО «Логотех» для контроля механической прочности покрышек высоковольтных выключателей в современных условиях. Игорь Николаевич Токарчук, ООО НПО «Логотех», г. Снежинск

18. Результаты экспериментальных исследований, подтверждающие возможность регистрации механических колебаний намагниченных тел, с помощью внешней обмотки, Засухин В.В., Рущинский В.Н., Тренин С.А., ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский научно- исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина", г. Снежинск

19. Контроль состояния масла и диагностика трансформаторов с длительным сроком эксплуатации. Долин Анисим Петрович, НТЦ «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис», г. Москва

20. Применение технологий контроля под напряжением и онлайн- мониторинга в умных сетях электроснабжения. Лю Гуймэй, Чжо Ши, г. Нанкин (КНР)

21. OMICRON: Современные подходы в оценке состояния ВВ. Кравченко Максим Игоревич, Application инженер ООО НПП "ЭКРА", г. Чебоксары

22. Определение степени полимеризации бумажной изоляции трансформаторов. Козлов Владимир Константинович проф., д.ф-м.н., зав. каф. ЭСИС ГОУ ВПО «Казанский государственный энергетический университет», г. Казань

23. Системы мониторинга ВЛ основанные на применении ОКГТ и/или ОКФП. Остапенко Денис Андреевич, Заместитель руководителя управления продаж завода Инкаб, г. Пермь

24. Ультразвуковая NL-камера для выявления частичных разрядов в высоковольтной изоляции. Константин Владиславович Новичков, ГК РЕСУРС, г. Москва

Источник: сайт ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг»