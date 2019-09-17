5 октября 2019 года в ЦВЗ "Манеж" пройдет Молодежный день РЭН-2019

5 октября 2019 года в Центральном выставочном зале «Манеж» в рамках Молодежного дня Российской энергетической недели (РЭН-2019) пройдет ряд мероприятий, в которых примут участие молодые специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и участники Молодежной секции РНК СИГРЭ:

Финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров технических вузов (ВКР), в котором примут участие 20 финалистов из вузов-партнеров РНК СИГРЭ; Финал конкурса докладов по тематикам 48-й Сессии СИГРЭ, на котором с очными докладами выступят студенты из вузов-партнеров РНК СИГРЭ, получившие максимальные баллы в отборочных этапах. Победители конкурса - кандидаты на участие в 48-й Сессии СИГРЭ в Париже; Осенний кубок Лиги молодых специалистов Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», в котором примет участие команда молодых специалистов ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС).

Молодые специалисты ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) и представители Молодежной секции РНК СИГРЭ также примут участие в Совещании по вопросу популяризации среди молодежи топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования и Молодежном Прогнозе технологического развития ТЭК России, также в рамках мероприятия состоится награждение победителей Международной студенческой олимпиады по электроэнергетике и электротехнике, проводимой МС РНК СИГРЭ на базе НИУ «МЭИ» со 2 по 5 октября 2019 года.

Дата и место проведения: 5 октября 2019 года, Центральный выставочный зал «Манеж» (Москва, Манежная площадь д. 1), https://rusenergyweek.com/

Программа мероприятий Молодежного дня: https://rusenergyweek.com/programme/youth-day-2019/