Энергетики "Россети Центр и Приволжье Тулэнерго" ввели в эксплуатацию 20 МВА трансформаторной мощности

С начала года «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» ввел в эксплуатацию 205 км линий электропередачи различного уровня напряжения и 20 МВА трансформаторной мощности.

По итогам реализации инвестиционной программы Тулэнерго текущего года сумма капитальных вложений составила 795,3 млн. рублей, введено основных фондов в размере 483 млн. рублей.

До конца года энергетики планируют ввести в эксплуатацию еще 338 км линий электропередачи разных классов напряжения и 51,5 МВА трансформаторной мощности. Общий объем капитальных вложений составит 2 567 млн. рублей.

Тулэнерго реализует ряд важных проектов, имеющих особое значение для региона в плане обеспечения надежности электроснабжения потребителей, ликвидации дефицита мощности и создания необходимых условий для повышения инвестиционной привлекательности Тульской области. В частности, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и покрытия роста энергонагрузок, ведутся работы по строительству новых объектов в Плавском районе.

Напомним, что выполнение инвестиционной программы Тулэнерго способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей, создает возможности для технологического присоединения к электросетям новых потребителей.