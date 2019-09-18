Мэр Вологды поблагодарил "Вологдаэнерго" за подготовку к осенне-зимнему периоду подстанции "Ява"

Сегодня заместитель генерального директора-директор «Вологдаэнерго» филиал «Россети Северо-Запад» Виктор Луцкович провел выездную рабочую встречу с Мэром Вологды Сергеем Воропановым и с заместителем начальника департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Евгенией Мазановой. В ходе совещания, которое прошло на ПС «Ява», обсуждался вопрос по подготовке объектов электроэнергетики города к прохождению осенне-зимнего периода.

«Консолидация подстанции «Ява» – одного из ключевых энергоисточников Вологды – серьезный шаг к надежному и бесперебойному электроснабжению потребителей. После пожара на объекте в 2017 году в зону отключения электроэнергии попали 86 тысяч жителей города, а также крупные предприятия. Частная компания, которой принадлежал энергоисточник, не смогла ликвидировать последствия пожара собственными силами. Выражаю благодарность руководству и коллективу «Вологдаэнерго» за то, что вы сделали все возможное для того, чтобы запустить подстанцию в кротчайшие сроки и обеспечить устойчивое электроснабжение наших потребителей», - сказал Сергей Воропанов.

Техническое состояние ПС на момент приобретения было неудовлетворительное: в работе был 1 силовой трансформатор 110 кВ мощностью 16 МВА, второй трансформатор отсутствовал по причине утилизации предыдущим собственником после аварии.

На подстанции был установлен силовой трансформатор 110 кВ, отремонтировано оборудование ОРУ 110 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции, оборудование ячеек КРУН 10 кВ с заменой масляных выключателей вводов 10 кВ обоих трансформаторов на вакуумные. Кроме того, произведен монтаж системы телесигнализации, видеонаблюдения, а также проведены высоковольтные испытания всего оборудования ПС, организовано рабочее место оперативного персонала.

Ремонт подстанции завершён. Это позволило значительно повысить надежность электроснабжения более 300 тысяч жителей Вологды и также обеспечило 7,9 МВТ мощности для технологического присоединения новых потребителей промышленного парка «Вологда – Восток».