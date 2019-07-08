ООО "Завод Агрокабель" принял участие в федеральном проекте "Локомотивы роста"

13 сентября руководители ООО «Завод Агрокабель» приняли участие во втором ежегодном производственном совещании по вопросам развития промышленности, которое прошло в Великом Новгороде. Данное совещание проходило в рамках федерального проекта «Локомотивы роста».

Встречу в правительстве Новгородской области открыл глава региона Андрей Никитин. Он подчеркнул, что промышленный комплекс, в котором трудится пятая часть экономически активного населения региона, демонстрирует положительную динамику: индекс промышленного производства в 2019 году составил 104,5%. В обрабатывающих отраслях промышленности области объем отгруженных товаров в действующих ценах превысил уровень 2018 года на 5,5%.

Активное участие в сессиях «Стимулирование роста производительности труда промышленного комплекса Новгородской области посредством внедрения бережливых технологий» и «Развитие межрегиональной кооперации и экспорта, в том числе путем внедрения инновационных технологий и создания высокотехнологичной продукции» принимали представители федеральных институтов развития, госкорпораций, Минпромторга и Минэкономразвития России, руководители новгородских предприятий.